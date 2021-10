Mapy Google z nowym widżetem. Nawigowanie stanie się przyjemniejsze

Wygląda świetnie.





Mapy Google: dostęp do najważniejszych funkcji z poziomu ekranu głównego

Źródło: Reddit

Źródło: XDA Developers

Część osób dostrzegła już u siebie nowy widżet Map Google, z którego będzie można skorzystać na urządzeniach z Androidem 12 (lecz nie tylko). Wyświetli on szereg skrótów pozwalających na sprawną aktywację nawigacji przy pomocy jednego kliknięcia. Mowa tu o m.in. wskazaniu trasy do domu, pracy, najbliższych restauracji czy stacji benzynowych.Wygląda na to, że Google upodobało sobie widżety. Praktycznie każda aplikacja mobilna od koncernu otrzyma dedykowany widżet ułatwiający korzystanie z ich poszczególnych funkcji. Oczywiście wszystko to w ramach systemu Android 12. Niektórzy użytkownicy mają już dostęp do tego systemu operacyjnego, co rzecz jasna owocuje szeregiem intrygujących doniesień i zrzutów ekranu.Kilka osób udzielających się na portalu Reddit poinformowało o obecności dedykowanego widżetu dla usługi Mapy Google . Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z rozwiązaniem niezwykle podobnym do tego, z czego na co dzień mogą korzystać posiadacze iPhone’ów. Gigant z Moutain View postawił jednak w tym przypadku na nieco więcej opcji personalizacji.Przede wszystkim widżet Map Google stanowi. Zaprojektowany w formie siatki panel pozwala przede wszystkim na aktywację nawigacji do spersonalizowanych skrótów pokroju Domu czy Pracy., stacji benzynowych, sklepów spożywczych, hoteli czy kawiarni.Poza tym możemy samodzielnie wyszukać konkretne elementy przy pomocy dedykowanego paska wyszukiwania. Trzeba przyznać, żei we wielu sytuacjach przyspieszy proces wyznaczania trasy. Dostępne skróty oszczędzają bowiem kilka dodatkowych kliknięć.Redaktorzy z portalu XDA Developers twierdzą, że, lecz zaoferuje nieco inne wzornictwo. Charakteryzować się będzie niebieskim odcieniem i trochę mniej przypominać narzędzie z iOS. Warto bowiem pamiętać, że w przypadku Androida 12 wykorzystywana jest funkcja dynamicznych kolorów.Na ten moment widżet nie jest jeszcze publicznie wdrożony – dostęp do niego ma tylko nieokreślone grono użytkowników. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na dostępność nowości.Źródło: Reddit XDA Developers | Foto. Google