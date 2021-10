Nowa aktualizacja Windows 11 jeszcze bardziej obniża wydajność procesorów AMD

Zaczynają się problemy z Windows 11.

Tuż po premierze systemu Windows 11 ostrzegaliśmy posiadaczy procesorów AMD Ryzen przed uleganiem kuszącej opcji darmowej aktualizacji swojego oprogramowania. Ze względu na problemy z kompatybilnością nowy OS Microsoftu potrafi obniżać wydajność układów Ryzen 2000, Ryzen 3000, Ryzen 4000 i Ryzen 5000 nawet o 15% w przypadku gier eSportowych i w nieco mniejszym stopniu w innych zastosowaniach. Wierzyliśmy, że wydana właśnie pierwsza aktualizacja Windows 11 wyeliminuje irytujący błąd. Niestety, nie tylko go nie usunięto, ale sytuację jeszcze mocniej pogorszono.AMD ostrzegło w ubiegłym tygodniu, że układy tej firmy mają problemy z wydajnością w systemie Windows 11. Pierwsza aktualizacja do nowego systemu operacyjnego podobno pogorszyła przykry stan rzeczy. TechPowerUp informuje, że po udostępnionej wczoraj aktualizacji systemu Windows 11 obserwowane są znacznie większe opóźnienia cache L3, co przekłada się na gorszą wydajność.Firmy AMD i Microsoft wykryły łącznie dwa problemy z działaniem układów Ryzen na Windows 11. System Windows 11 może powodować potrojenie opóźnień pamięci podręcznej L3, spowalniając wydajność komputera nawet o 15% w niektórych grach. Drugi problem dotyczy technologii preferowanego rdzenia od AMD, która przenosi wątki na najszybszy rdzeń procesora. AMD twierdzi, że drugi błąd może wpłynąć na wydajność zadań zależnych od procesora.Dziennikarze TechPowerUp zmierzyli opóźnienie pamięci podręcznej L3 w Ryzen 7 2700X na poziomie około 10 ns w Windows 10. W Windows 11 wartość ta wynosiła już 17 ns.- czytamy.Poprawki rozwiązujące oba problemy z Ryzenami pojawią się przed końcem miesiąca. Problem z pamięcią podręczną L3 prawdopodobnie zostanie rozwiązany w przyszłym tygodniu, najpewniej 19 października, przez Microsoft. Drugi problem zostanie rozwiązany przez sterownik AMD, który ma zostać udostępniony jeszcze w tym miesiącu.Cóż, pozostaje się uzbroić w cierpliwość.Źródło: TechPowerUp