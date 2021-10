Rozszerzenie Adobe Acrobat w Chrome teraz z możliwością edycji plików PDF

Przetestuj wszystkie nowe funkcje.

Edycja plików PDF w Chrome z użyciem rozszerzenia Adobe Acrobat

Chcesz szybko dodać komentarz do pliku PDF, zaznaczyć w nim istotne fragmenty tekstu czy też umieścić w nim własny rysunek? Teraz nie musisz w tym celu pobierać żadnego programu. Jeśli korzystasz z Google Chrome, zrobisz to z poziomu przeglądarki. To dlatego, że rozszerzenie Adobe Acrobat dla Chrome właśnie otrzymało dużą aktualizację, która to umożliwiła.Przeglądarkowy Adobe Acrobat, którego nowa wersja pojawiła się w Chrome Web Store dosłownie wczoraj, oferuje cały szereg przydatnych funkcji. Z jego pomocą można już dodawać komentarze i notatki do plików PDF, podświetlać w nich tekst i rysować. To jednak nie wszystko.