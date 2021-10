1Password ułatwia dzielenie się danymi logowania. Teraz zrobisz to poprzez link

Świetna nowość.





Deweloperzy odpowiedzialni za usługę 1Password ogłosili funkcję Psst! – ma ona pozwolić na bezpieczne dzielenie się danymi logowania z innymi osobami. Co najważniejsze, nie muszą oni nawet z tej aplikacji korzystać, by otrzymać dostęp do wybranego hasła. Jak dokładnie będzie działać ta nowość?Nie da się ukryć, że 1Password to jeden z najpopularniejszych menedżerów haseł na rynku. Teraz wzbogacił się on o nowe narzędzie, które nie tylko zwiększy bezpieczeństwo dzielenia się danymi logowania, ale także usprawni ten proces. Zostało ono nazwane Psst! i pozwoli na szybkie udostępnienie specjalnego linku, który przekieruje odbiorcę do strony z loginem i hasłem do konkretnego konta.Proces korzystania z funkcji został przystępnie wyjaśniony w dedykowanym materiale wideo.Ten z kolei może zostać wysłany do konkretnych osób lub przesłany komukolwiek. Wystarczy podać adres e-mail, więc osoby nie posiadające konta 1Password również bez problemu otrzymają dostęp do udostępnianych informacji.Może on wygasnąć po jednym otworzeniu, godzinie, jednym dniu, tygodniu, dwóch tygodniach czy nawet miesiącu. Jeśli już odbiorca otrzyma link, to nie od razu ujrzy login i hasło. Najpierw poproszony zostanie o potwierdzenie adresu e-mail i wpisanie wygenerowanego kilkuznakowego kodu. Dopiero wtedy przyznany zostanie mu dostęp do udostępnionych informacji.Jeśli z kolei z Psst! skorzysta użytkownik 1Password, to bez problemu będzie mógł on dodać dane logowania bezpośrednio do zapisanych haseł.Jeśli więc zostaną zmienione, to odbiorcy się o tym nie dowiedzą.Nie da się ukryć, że tego typu funkcja może okazać się naprawdę przydatna w przypadku np. dzielenia się danymi logowania do Wi-Fi czy platform streamingowych – zwiększy ona przede wszystkim bezpieczeństwo i prywatność tego procesu.