WhatsApp pozwoli zarządzać rozmiarem tworzonych kopii zapasowych

Nadchodzi przydatna funkcja.





WhatsApp ułatwi zarządzenie kopiami zapasowymi

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp pracuje nad wprowadzeniem opcji kontrolowania rozmiaru tworzonych kopii zapasowych. Użytkownicy będą mogli wybrać, które dokładnie dane z czatów mają zostać wyeksportowane na Dysk Google czy iCloud. Na razie jednak funkcja znajduje się dopiero w fazie wewnętrznych testów, więc nie wiadomo, kiedy zadebiutuje w konsumenckiej wersji komunikatora.WhatsApp ostatnio dynamicznie rozwija sekcję kopii zapasowych. Kilka dni temu informowaliśmy Was bowiem o planach zaimplementowania możliwości zaszyfrowania przesyłanych plików przy pomocy specjalnego hasła czy 64-znakowego kodu. Jak się okazuje, to nie koniec interesujących nowości. Na co mogą przygotować się użytkownicy?Portal WABetaInfo odkrył, że deweloperzy pracują nad funkcją pozwalającą na. Przy jej tworzeniu pojawi się sekcja zawierająca informację o rozmiarze np. poszczególnych plików dokumentalnych, dokumentów czy innych danych. Bez problemu będziemy mogli odznaczyć konkretne elementy, by nie tylko nie przesyłać ich do Dysku Google, ale także zaoszczędzić czas.Pojawiają się jednak teorie dotyczące prawdziwego powodu wdrażania tego typu funkcji.Na ten moment można tam przechowywać nieograniczoną ilość danych, lecz wkrótce będzie można przesłać zaledwie… 2 GB. Oczywiście nic nie zostało jeszcze potwierdzone, ale ostatnimi czasy Google znane jest ze swojego skąpstwa w tym aspekcie.Jeśli zaś chodzi o opisaną funkcję, to. Opcji zarządzania kopią zapasową nie dostrzeżono nawet jeszcze w odsłonie beta aplikacji. Należy więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp