Windows 11 otrzymał pierwszą dużą aktualizację. Eliminuje ona istotny błąd

Ważna poprawka.

Aktualizacja Windows 11 KB5006674

Uwaga, uwaga. Doczekaliśmy się pierwszej aktualizacji dla Windows 11, wydanej w cyklu Patch Tuesday. Mowa o pakietach udostępnianych w drugi wtorek każdego miesiąca, zawierających zazwyczaj istotne usprawnienia jakościowe, łatki bugów, poprawki bezpieczeństwa oraz optymalizacje. Co dokładnie uwzględniono w Windows 11 KB5006674?Aktualizacja KB5006674 jest instalowana w sposób automatyczny i wyjątkowo nie zawiera łatek zawiązanych z zabezpieczeniami. Pierwsza łatka dla systemu Windows 11 dotyczy wyłącznie kwestii kompatybilności. Nic dziwnego, bowiem od razu po premierze pojawiło się nieco doniesień o kłopotach OS-u związanych ze zgodnością z pewnymi urządzeniami.Microsoft podaje, że naprawiono problemy ze zgodnością, występujące pomiędzy sterownikami Intel Killer i SmartByte, a systemem operacyjnym. Błąd dotyczył oprogramowania sieciowego i pakietów protokołu UDP (User Datagram Protocol), co skutkowało obniżoną wydajnością i innymi problemami, o których szerzej pisaliśmy w tym wpisie Bug wpływał na opóźnienia w grach sieciowych oraz prędkość wczytywania stron internetowych, a niektóre przeglądarki mogły ładować strony internetowe wolniej niż w Windows 10. Bez poprawki sieci VPN również mogły działać wolniej. Zbiorcza aktualizacja kładzie kres rzeczonym mankamentom.Firma musi jeszcze rozwiązać problemy z drukarkami w Windows 11 oraz usterkami z Oracle VirtualBox. Najpewniej doczekamy się tego dopiero w aktualizacji listopadowej.Zainstalowanie aktualizacji zbiorczej z października 2021 roku powoduje poniesienie wersji kompilacji Windows 11 do wersji 22000.194 (21H2).Źródło: Microsoft