NVIDIA zakończyła wsparcie dla tych kart graficznych oraz Windows 7 i 8

Nadszedł kres dla optymalizacji.

Koniec wsparcia NVIDIA dla starych kart graficznych

NVIDIA GeForce GTX TITAN Z

NVIDIA GeForce GTX TITAN Black

NVIDIA GeForce GTX TITAN

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti

NVIDIA GeForce GTX 780

NVIDIA GeForce GTX 770

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti

NVIDIA GeForce GTX 760

NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit)

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM

NVIDIA GeForce GT 740

NVIDIA GeForce GT 730

NVIDIA GeForce GT 720

NVIDIA GeForce GT 710

NVIDIA GeForce GTX 690

NVIDIA GeForce GTX 680

NVIDIA GeForce GTX 670

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti

NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 650

NVIDIA GeForce GTX 645

NVIDIA GeForce GT 640

NVIDIA GeForce GT 635

NVIDIA GeForce GT 630

Nowy sterownik NVIDIA - pobierz go już teraz

Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Producenci elektroniki nie mogą w nieskończoność wspierać kilkuletnich już urządzeń z oczywistego powodu: muszą skupiać się na rozwijaniu nowych produktów i oferowaniu wsparcia dla sprzętu relatywnie nowego. Piszę o tym nie bez przyczyny. Robię to po to, aby przygotować niektórych z Was na to, co NVIDIA ogłosiła jakiś czas temu, a co teraz wejdzie w życie.Miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że popularny producent kart graficznych zakończy niebawem udostępnianie nowych wersji sterowników Game Ready dla wybranych urządzeń. Mowa o kartach z rodziny Kepler i starszych, które właśnie straciły oficjalne wsparcie. Przy okazji "zieloni" zaprzestali wspieranie systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1.Najnowszy sterownik graficzny NVIDIA Game Ready nie wspiera kart, które trafiły do sprzedaży w 2012 i 2013 roku. NVIDIA zakończyła wsparcie dla układów:Wyjątek stanowią GPU stosowane w wybranych modelach Notebooków. Warto również zauważyć, że wsparcia nie utraciły karty GeForce GTX 750 Ti, GTX 750 oraz GTX 745 - wykonano je w architekturze Maxwell.Wybrane karty graficzne z serii GTX 700 i GTX 600, wciąż są w czynnym użyciu przede wszystkim ze względu na kryzys związany z bardzo wysokimi cenami nowych kart graficznych. Na szczęście koniec wsparcia nie oznacza, że przestaną działać - po prostu sterownikom zabraknie optymalizacji z nimi związanych. NVIDIA w dalszym ciągu będzie udostępniać krytyczne poprawki bezpieczeństwa - aż do września 2024 roku.Najnowsze sterowniki NVIDIA pobierzesz zawsze za pośrednictwem bazy oprogramowania naszego serwisu. Możesz je pobierać na bieżąco także dzięki praktycznej aplikacji NVIDIA GeForce Experience.Źródło: NVIDIA