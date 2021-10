Google mówi stanowcze NIE dla „stalkerware” i blokuje reklamy promujące takie aplikacje

Ważne ogłoszenie koncernu.





"Stalkerware" to poważny problem i Google chce z nim walczyć

mSpy to jedna z aplikacji uznawanych za "stalkerware" | Źródło: mSpy

Nie zezwalamy na reklamy promujące oprogramowanie szpiegujące do nadzoru partnerów. Natychmiast usunęliśmy reklamy, które naruszały te zasady i będziemy nadal śledzić pojawiające się zachowania, aby zapobiec próbom oszukania naszych systemów bezpieczeństwa.

Google postanowiło wziąć się za reklamy promujące aplikacje będące swoistym oprogramowaniem szpiegującym. Teraz zostały one jednoznacznie zakazane przez regulamin jako produkty naruszające zasady prywatności innych osób. Nie wiadomo jednak dokładnie w jaki sposób koncern planuje zacząć egzekwować te zasady.„Stalkerware” to oprogramowanie szpiegujące, które zyskało swoją nazwę i złą sławę dopiero po czasie. Komercyjnei prześladowania małżonków czy partnerów. Deweloperzy potem bez ogródek promowali w ten sposób swoje usługi.Nic więc dziwnego, że społeczność zareagowała na tego typu incydenty. Twórcy antywirusów rozpoczęli proces wdrażania funkcji wykrywających obecność oprogramowań typu „stalkerware” na smartfonach, a władze federalne USA podjęły kroki, by odpowiednio zająć się ich twórcami. Ponadto Google zakazało reklam takich aplikacji w wynikach wyszukiwania.Oczywiście szybko odkryto luki w zapisach i. W ten sposób główne aplikacje „stalkerware” wciąż pojawiały się na wielu stronach czy w wynikach wyszukiwania. Niedługo jednak ten stan rzeczy ma ulec zmianie. Jak bowiem przekazało Google w oświadczeniu dla portalu TechCrunch:Miejmy jednak nadzieję, że prędzej czy później nie znajdziemy w internecie grafik zachęcających do „szpiegowania dzieci, męża, żony, babci, dziadka” pokroju mSpy. Takie usługi są niezwykle szkodliwe i niestety wciąż dostępne.