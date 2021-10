Microsoft tłumaczy się w wysokich wymagań Windows 11. Znowu

Odpowiedź warto wziąć sobie do serca.

Dlaczego wymagania Windows 11 są tak restrykcyjne?

"Jeśli komputer zostanie zaatakowany, możemy pomóc jedynie zminimalizować szkody. System Windows 11 powstrzymuje tego typu ataki od razu po zainstalowaniu, ponieważ wymagamy technik Secure Boot i Trusted Boot, które wykorzystują zarówno wymagany tryb UEFI, jak i TPM. Secure Boot i Trusted Boot zatrzymują rootkity lub bootkity, które próbują zmodyfikować pliki rozruchowe"

Czy zmodernizujesz komputer dla Windows 11?

O tym, żeWindows 11 do najniższych nie należą pisaliśmy już wielokrotnie. Przypominam, że nie chodzi tu o kwestie związane z wydajnością urządzeń, a raczej oferowane przez nie funkcje bezpieczeństwa. Microsoft wymaga nie tylko obecności modułu TPM 1.2 (już nie 2.0), ale też bootowania w trybie UEFI, aktywnego secure boot oraz stosunkowo nowoczesnego procesora. Przedstawiciele firmy z Redmond po raz kolejny postanowili wytłumaczyć skąd takie, a nie inne podejście do tematu.System Windows 11 można już od kilku dni za darmo zainstalować na obsługiwanym sprzęcie. Oprogramowanie jest oferowane etapami jako bezpłatne uaktualnienie dla urządzeń z systemem Windows 10. Windows 11 da się zainstalować na niewspieranym sprzęcie poprzez Windows 11 Media Creation Tool , ale jego użytkownik nie otrzyma wtedy żadnych aktualizacji. Microsoft ostrzega przed takimi praktykami. Mimo to wiele osób instaluje nowy OS i w dalszym ciągu nie rozumie, dlaczego amerykański gigant tak surowo podchodzi do kwestii wymagań Windows 11.W nowym materiale wideo Microsoft podkreśla znaczenie funkcji bezpieczeństwa wymaganych w systemie Windows 11. Według Microsoftu, Windows 11 został zaprojektowany z silnym naciskiem właśnie na ten aspekt. Firma twierdzi, że chce ustanowić nowy standard bezpieczeństwa komputera, nawet za cenę wdrażania technik pokroju VBS , które mogą negatywnie wpływać na wydajność sprzętu w określonych zastosowaniach.– słyszymy.Firma Microsoft przeprowadziła serię testów na starszym sprzęcie, aby określić szansę wystąpienia problemów z wydajnością podczas uruchamiania systemu Windows 11. Analiza Microsoftu ujawniła, że starsze procesory będą miały problemy z wydajnością, a użytkownicy mogą doświadczyć częstszych awarii aplikacji. Nieobsługiwane komputery mogą wyświetlać nawet o 52% więcej niebieskich ekranów niż te, które spełniają wymagania.Pytanie brzmi: jak wielu użytkowników poświęci się i zmodernizuje komputer tylko po to, aby spełniał on wymagania Windows 11?Źródło: Microsoft