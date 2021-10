Instagram powiadomi Cię o kolejnych awariach usługi

Dobre wieści dla mocno zżytych z aplikacją.

Instagram – informacje o awariach

Cóż, dla niektórych osób awaria Facebooka Instagrama i innych usług należących do niebieskiego giganta, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu, była prawdziwą katastrofą. Wiele osób, nie wiedząc co tak naprawdę się działo, szukało informacji na ten temat w sieci, ale znalazły się podobno i takie, które dzwoniły w omawianej sprawie… na 112.Na szczęście, wygląda na to przynajmniej Instagram sam będzie informował użytkowników o trwających awariach. Firma poinformowała bowiem, iż takie powiadomienia już są w aplikacji testowane.Wspomniane powiadomienia mają pokazywać się na Instagramie w zakładce Aktywność – tam gdzie wyświetlają się informacje o aktywności obserwowanych kont oraz propozycje kont do zaobserwowania. Znajdziesz ją, klikając w ikonę serca widoczną w prawym górnym rogu ekranu.