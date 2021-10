W Windows 11 te drukarki nie działają poprzez USB. Problemów można uniknąć

Tymczasowe rozwiązanie.

Windows 11 i problemy z drukarkami

DCP-B7500D, DCP-B7535DW, DCP-J1050DW, DCP-J1100DW, DCP-J1140DW, DCP-J1200W(XL), DCP-J572DW, DCP-L2531DW, DCP-L2535D , DCP-L2535DW, DCP-L2550DW, DCP-L3510CDW, DCP-L3551CDW, DCP-L5500D, DCP-L5600DN, DCP-T220, DCP-T310, DCP-T420W, DCP-T510W, DCP-T520W, DCP-T710W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, DCP-T825DW, HL-B2000D, HL-B2080DW, HL-L2310D, HL-L2335D, HL-L2350DW, HL-L2351DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2376DW, HL-L2385DW, HL-L2386DW, HL-L2395DW, HL-L3210CW, HL-L3230CDN, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, HL-T4000DW, MFC-B7715DW, MFC-J1010DW, MFC-J1300DW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J4340DW(XL), MFC-J4440DW, MFC-J4540DW(XL), MFC-J491DW, MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J5845DW, MFC-J5930DW, MFC-J5945DW, MFC-J6530DW, MFC-J6545DW, MFC-J6730DW, MFC-J690DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW, MFC-J6945DW, MFC-J890DW, MFC-L2710DW, MFC-L2713DW, MFC-L2715DW, MFC-L2716DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L2751DW, MFC-L2770DW, MFC-L2771DW, MFC-L3710CW, MFC-L3735CDN, MFC-L3745CDW, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5700DN, MFC-L5755DW, MFC-L5900DW, MFC-L6700DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-T4500DW, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW, MFC-T925DW

Czytaj także:

Device Settings Tool

Paper Size Setup Tool

Distributed Print Tool

Special ID Setting Tool

Wireless Setup Wizard

P-Touch Editor 5.4

Update Software

Transfer Manager

Transfer Express

Template Settings

Printer Setting Tool

Drukarka Brother w Windows 11 nie działa? Spróbuj tego

Windows 11 instalowany jest na coraz to większej liczbie komputerów, a to może oznaczać tylko jedno: coraz większą liczbę doniesień o problemach, bugach i błędach kompatybilności. Będziemy oczywiście donosić o nich na bieżąco, starając się przy tym nie tylko ostrzegać, ale także proponować konkretne ich rozwiązania. Dziś śpieszymy z odpowiedzią na pytanie, które mogą zadawać sobie niektórzy z Was: dlaczego drukarka w Windows 11 nie działa?Firma Brother wystosowała właśnie komunikat, w którym przestrzega przed problemami z działaniem drukarek tej marki w systemie Windows 11 . Producent informuje, że urządzenia podpięte do komputerów za pośrednictwem złącza USB nie są wykrywane lub zwracają komunikaty o przeróżnych błędach.Pierwsza z usterek związana jest z faktem niewykrywania drukarki podłączonej przez USB przez komputer z Windows 11. Użytkownicy nie mogą zmieniać ustawień drukarki, ani podłączać więcej niż jednej drukarki do jednego PC-ta. Usterki te dotyczą łącznie 92 modeli drukarek:Gdy Windows 11 wykryje już drukarkę, może zasypywać użytkownika komunikatami o błędach. Łącznie 106 modeli drukarek Brother ma kłopot z informacją z programu USB Connection Repair Tool o treści: "Cannot print to the USB printer". Można ją na szczęście zignorować, a sprzęt powinien prawidłowo wywiązać się z powierzonego mu zadania.Niestety, drukarki Brother nie mogą nawiązywać komunikacji z narzędziami w Windows 11 takimi jak:Jeżeli korzystasz z drukarki Brother i doświadczasz z którejkolwiek z wyżej opisanych niedogodności, zmień metodę połączenia. Drukarki powinny działać bez zastrzeżeń przez Wi-Fi lub złącze Ethernetowe.Microsoft nie potwierdził faktu występowania usterek, ale Brother zakomunikował, że poszukuje ich przyczyny i wkrótce opracuje stosowną aktualizację.Źródło: Brother