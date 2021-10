Google TV wkrótce z profilami. Domownicy otrzymają spersonalizowane doświadczenie

System operacyjny dla smart telewizorów i telewizyjnych przystawek Google TV wkrótce doczeka się ważnej aktualizacji. Funkcji nie aż tak potrzebnej w tradycyjnym Androidzie dla smartfonów i tabletów, ale smart TV z racji ogólnego używana przez kila osób powinny rządzić się nieco innymi prawami.Do Google TV zawitają profile umożliwiające korzystanie z własnej spersonalizowanej przestrzeni dla wszystkich domowników. Będą opierać się na kontach Google, każdy będzie mógł podpiąć własne do Google TV. Teoretycznie już teraz jest to wykonalne, ale w praktyce funkcja jest martwa, nie niesie za sobą żadnych zmian w dostępie do telewizorów czy przystawek smart TV. Wraz z nadchodzącą aktualizacją, każdy z domowników ze swoim profilem Google będzie miał osobne listy obserwowanych treści czy spersonalizowane działanie Asystenta Google.

Wkrótce osobne konta domowników otrzymają spersonalizowane treści / Foto: Google

Jeszcze więcej treści na wygaszaczu ekranu Google TV

Co ważne, profile dzieci będą mogły zawierać konkretne ograniczenia zgodnie z ustawieniami opiekunów. Pobrane aplikacje i dane logowania do konkretnych programów będą używane w różnych profilach, więc nie będzie trzeba zaczynać od zera za każdym razem przy konfiguracji nowego konta użytkownika. Dzięki temu np. YouTube automatycznie pobierze dane z aktualnie aktywnego profilu i sam przełączy się podczas zmiany aktywnego użytkownika.To nie koniec nowości. Google wprowadzi nowe możliwości pokazywania treści w trybie wygaszacza ekranu. Do tej pory do wyboru mieliśmy głównie własne zdjęcia lub z galerii Google i Google Earth oraz informacje na temat pogody. Jak można przeczytać w komunikacie - "Teraz zwiększamy użyteczność trybu otoczenia, udostępniając na pierwszy rzut oka bardziej spersonalizowane informacje i rekomendacje. Od najnowszych wyników gier, po prognozę pogody, wiadomości i nie tylko. Twój telewizor będzie Cię na bieżąco informować o informacjach na podstawie twojego profilu. Możesz nawet przewijać skróty ekranowe, aby przejść do zdjęć lub rozpocząć odtwarzanie muzyki i podcastów jednym kliknięciem."