5 powodów, dla których powinieneś zacząć korzystać z VPN

Czym jest VPN?

Zalety korzystania z VPN





1. Możliwość odblokowania szerszej biblioteki Netflixa i innych serwisów

2. Bezpieczeństwo w trakcie pracy zdalnej

3. Tańsze zakupy

4. Bezpieczne połączenie internetowe w miejscach publicznych

5. Chroni twoje pieniądze





Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy testowaliśmy dla Was przeróżne usługi typu VPN. Na łamach serwisu Instalki.pl mogliście przeczytać nasze opinie na temat propozycji od wszystkich czołowych dostawców - Surfshark, Nord VPN, ExpressVPN, CyberGhost VPN i kilku innych, których nie zapamiętałem. Zainteresowanie ze strony czytelników było każdorazowo ogromne, co bardzo nas cieszy. Coraz większa liczba internautów zatroskana jest swoim bezpieczeństwem w sieci - i słusznie!Ostatni pandemiczny okres zmusił wiele osób do spędzania większej ilości czasu przed komputerem. Do zwyczajowych rozrywek w postaci oglądania Netflixa, grania w gry online, słuchania muzyki i przeglądania zasobów YouTube doszły praca i nauka zdalna. Osoby spędzające więcej czasu w sieci narażone są na większą liczbę zagrożeń, to dość logiczne.Tematem VPN warto się zainteresować nie tylko z tego powodu, a lista zalet VPN jest znacznie dłuższa. Co to VPN ? Takie pytanie wyszukują w Google każdego roku miliony internautów, którzy gdzieś już kiedyś słyszeli to określenie, ale nie wiedzą do końca co ono oznacza i jak działa rzeczona technologia. Najprościej rzecz ujmując VPN to stosunkowo niedrogi i niemal bezobsługowy sposób na zagwarantowanie sobie większego bezpieczeństwa i anonimowości w sieci. Jak to działa?W telegraficznym skrócie: po uruchomieniu na komputerze, smartfonie, konsoli lub innym kompatybilnym urządzeniu aplikacji VPN, tworzone jest bezpieczne, szyfrowane połączenie pomiędzy tym urządzeniem, a serwerem docelowym. Ruch sieciowy anonimizowany jest przez specjalne serwery pośredniczące w taki sposób, że nikt nie może go poglądać. Dodatkowo, pakiety danych są szyfrowane za pomocą w zasadzie niemożliwych do złamania algorytmów. Mówiąc prościej: faktyczne IP użytkownika VPN jest ukryte, a ten zyskuje nową "tożsamość" - zupełnie anonimową.Korzyści płynące ze stosowania VPN nie kończą się jednak na bezpieczeństwie - w tym wpisie przedstawię zatem najważniejsze zalety VPN.Chcesz coś obejrzeć na Disney+, ale popularny serwis VOD nie jest dostępny w Polsce? Włącz VPN, ustaw lokalizację na Stany Zjednoczone i ciesz się możliwością korzystania z usługi. Jesteś za granicą, chcesz obejrzeć online mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej na TVP Sport i nie możesz tego zrobić z powodu blokady regionalnej? Ustaw lokalizację na Polskę i kibicuj drużynie narodowej. A może nie satysfakcjonuje Cię zbyt mały wybór filmów i seriali na Netfliksie w Polsce? Włącz VPN, wybierz serwer znajdujący się w jednym z krajów z pokaźniejszą biblioteką i sprawdź nawet kilkukrotnie większą (!) ofertą. Uwaga: upewnij się, że dany usługodawca VPN potwierdza, że ominięcie takich blokad jest możliwe w przypadku jego usług.Jedną z głównych zalet VPN z punktu widzenia pracownika biznesowego jest bezapelacyjnie szyfrowanie danych. Szyfrowanie, czyli proces przekształcania danych na zakodowany format, pozwala chronić poufne informacje przed niepowołanym dostępem. W dobie pandemii niektóre korporacje zaczęły wręcz wymagać od swoich pracowników korzystania z VPN, co doskonale pokazuje jak wielką korzyść z punktu widzenia ochrony danych niesie aktywacja takiej usługi.Rozważ wdrożenie VPN w swojej firmie - jedną z zalet usługi jest to, że pracownicy będą mogli łączyć się z siecią firmową i przeglądać najważniejsze dokumenty na własnych urządzeniach nawet wtedy, gdy są poza biurem.Blokady geolokalizacyjne oraz regionalizacja cen na przeróżnych platformach sprzedażowych to praktyki często sprzeczne z przepisami prawa międzynarodowego, a mimo to działające jak gdyby nigdy nic. Przykłady można mnożyć, ale najlepsze związane są chyba z zakupem gier komputerowych. Ta sama produkcja sprzedawana w Nintendo eShop lub na platformie Steam w Polsce może być nawet o kilkadziesiąt złotych droższa niż ta, którą sprzedaje się na przykład w Rosji lub Brazylii. Po co przepłacać za dany produkt w polskim sklepie, skoro można go nabyć za granicą przy wykorzystaniu VPN?Korzystasz z Wi-Fi na lotnisku lub w kawiarni? Z pewnością tak. Darmowy dostęp do sieci kusi przede wszystkim podczas zagranicznych wojaży, gdzie dane komórkowe nie są najtańsze.Niestety nie wszystkie publiczne sieci Wi-Fi są dobrze zabezpieczone, dlatego warto nawiązać połączenie właśnie przez VPN, np. zainstalowany na smartfonie. W ten sposób można zabezpieczyć się przed wyciekiem haseł i danych.Dodatkowa warstwa zabezpieczeń podczas korzystania z bankowości elektronicznej to coś o czym z pewnością warto pamiętać. Taką ochronę zapewnia właśnie VPN niezależnie od tego czy odwiedzasz bank przez przeglądarkę internetową, czy korzystasz z aplikacji mobilnej na swoim smartfonie.Jeśli którykolwiek z powyższych argumentów do Ciebie przemawia, prawdopodobnie powinieneś korzystać z VPN. Opłaty za tego typu usługi nie są wygórowane i przy zakupie subskrypcji na dłuższy okres ich miesięczny koszt równa się czasem cenie za małego kebaba. Którego dostawcę usług VPN wybrać? Odsyłam do lektury naszych testów. Odpowiedź nasunie się zapewne błyskawicznie.