Instagram zachęci użytkowników do „zrobienia sobie przerwy” od aplikacji

Nadchodzi nowa funkcja.





Instagram chce, by ludzie spędzali mniej czasu w aplikacji

Instagram pracuje nad wdrożeniem kilku funkcji, które docelowo mają poprawić zdrowie psychiczne młodych osób. Mowa między innymi o komunikacie zachęcającym do „zrobienia sobie przerwy” od używania aplikacji oraz szeregu algorytmów blokujących wyświetlanie szkodliwych treści nastolatkom.Nie da się ukryć, że opinia Facebooka jako spółki przyjaznej konsumentom dynamicznie pikuje. Oliwy do ognia dolało zeznanie Frances Haugen przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Wprost przyznała, że koncern zdaje sobie sprawę z negatywnego wpływu np. Instagrama na zdrowie psychiczne użytkowników poniżej 18 roku życia. Co na to społecznościowy gigant?Cóż, dosyć szybko zapowiedział szereg funkcjonalności mających na celu poprawę samopoczucia młodych osób. Nick Clegg - były wicepremier Wielkiej Brytanii, a obecnie wice-dyrektor ds. spraw międzynarodowych i komunikacji w Facebook – w rozmowie z redakcją CNN przedstawił plany rozwoju na najbliższy czas.Jak stwierdził: Wprowadzimy coś, co moim zdaniem przyniesie znaczącą różnicę. Widzimy, że nastolatki nieustannie oglądają te same treści, co niekoniecznie może sprzyjać ich dobremu samopoczuciu. Będziemy ich zachęcać, by zerknęli na coś innego. Mowa tu o niczym innym, jak o funkcji „time to break” ogłoszonej przy okazji poinformowania o wstrzymaniu prac nad Instagram Kids Źródło: pixabay.com (@StockSnap)Szczegółów na razie brak., ale niedługo zacznie. Dodatkowo dał zielone światło wprowadzeniu regulacji dla algorytmów Facebooka. Wice-prezydent zdaje sobie sprawę, że nie są one idealne i niektórzy widzą to, czego tak naprawdę nie chcieliby widzieć. Na razie trudno stwierdzić, co koncern planuje z tym faktem zrobić.Osobiście uważam, żeJest teraz na celowniku praktycznie wszystkich mediów, które będą przyglądać się każdej jego decyzji. No bo powiedzmy sobie szczerze – czy początkowe anulowanie projektu Instagram Kids, odpieranie zarzutów dotyczących złego wpływu na zdrowie psychiczne nastolatków, a następnie zapowiadanie funkcji mających je poprawić i zachęcić do odwyku od Instagrama nie brzmi jak hipokryzja?