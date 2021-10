VideoProc Converter gotowy na Windows 11. Odbierz licencję za darmo

Digiarty świętuje premierę Windows 11.

Z okazji premiery najnowszego systemu operacyjnego od Microsoftu, firma Digiarty przygotowała specjalną stronę z pomocnymi zasobami. Co więcej, przy okazji możemy także zgarnąć licencję na program VideoProc Converter.Stronę poświęconą Windows 11 znajdziemy pod tym adresem . Znajdziemy na niej przydatne wskazówki zarówno dla nowych użytkowników systemu jak i osób, które dopiero zastanawiają się nad instalacją. Przede wszystkim znajdziemy tu link prowadzący do pobrania programuod Microsoftu, który sprawdzi czy nasz komputer jest gotowy na system Windows 11.W kolejnej sekcji znajdziemy garść linków prowadzących do różnych tematów związanych z nowym systemem firmy z Redmond. Udostępnione tu filmy pokazują m.in. nowości wprowadzone w jedenastce, różnice między Windows 10 a 11 oraz co możemy zrobić by zainstalować nowy system operacyjny na komputerach, które oznaczone są jako niekompatybilne.Jak już wspomnieliśmy, Digiarty postanowiło udostępnić programza darmo z okazji premiery Windows 11. Jest to bardzo przydatne narzędzie do obróbki filmów wideo. Pozwala konwertować pliki wideo do aż 420+ formatów wyjściowych i obsługuje konwersję materiałów zakodowanych w HEVC/H.265 na H.264. Jak można się domyślić, oprogramowanie działa świetnie na Windows 11. Ten program kosztującymoże być nasz za darmo po wykonaniu kilku prostych czynności.Wystarczy kliknąć na przyciski udostępnić post na Facebooku lub Twitterze. Po wykonaniu tej czynności zostanie nam przyznany klucz licencyjny.Kończąc, warto jeszcze wspomnieć o damowym, który również pobierzemy z tej. Jest to program do obróbki wideo przeznaczony dla osób dla których kręcenie filmików to druga natura. Dlatego też oprócz standardowych funkcji, które znajdziemy w programach tego typu, VideoProc Vlogger oferuje także na m.in. gradację kolorystyczną, edycję scieżki audio, funkcję zielonego ekranu, tryb picture-in-picture i wielie innych przydatnych opcji edycji filmów wideo.