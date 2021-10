Jak przywrócić klasyczne menu kontekstowe w Windows 11? Wystarczy ta apka

Sprawdź ją, warto.

Jak przywrócić klasyczne menu kontekstowe w Windows 11?

Windows 11 jest już zainstalowany na kilku redakcyjnych komputerach. Przedstawiciele redakcji Instalki.pl niemal jednomyślnie wstępnie polubili się z nowym systemem, choć do miłości w każdym z przypadków długa droga. W najnowszym OS-ie od Microsoftu dostrzegamy mnóstwo zalet, ale naszej uwadze nie unikają większe lub mniejsze mankamenty. Osobiście do grona wad zaliczam na tę chwilę nowe menu kontekstowe. Na szczęście jest sposób na to, aby je szybko podmienić.Menu kontekstowe aktywowane prawym przyciskiem myszy w Windows 11 zostało gruntownie przeprojektowane. Jest krótsze i w teorii bardziej uporządkowane, ale niektórym się po prostu nie podoba. Zawiera ono szereg ikon do podstawowych czynności, takich jak kopiowanie, wklejanie i usuwanie, ale ukryto w nim niektóre funkcje, które teraz należy wywołać przyciskiem "Pokaż więcej opcji". To jedno zbyteczne kliknięcie ekstra. To strata czasu. Ergonomia kochani, ergonomia.Klasyczne menu kontekstowe da się przywrócić poprzez modyfikację wpisu w rejestrze. Nie ma sensu jednak tego robić, skoro istnieje doskonały darmowy program o nazwie Windows 11 Classic Context Menu . Dzięki niemu pomiędzy starym i nowym menu da się przełączać w dowolnym momencie. Co ważne, klasyczne menu kontekstowe zostało tutaj nieco ulepszone i wizualnie dostosowane do stylistyki Windows 11.