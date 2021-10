WhatsApp pozwoli wstrzymać i wznowić nagrywanie wiadomości głosowej

Świetna funkcja.





WhatsApp z usprawnionymi nagraniami głosowymi

WhatsApp wkrótce wzbogaci się o funkcję, której próżno szukać we wielu komunikatorach. Mowa tu o możliwości wstrzymania i wznowienia nagrywania wiadomości głosowej. Do tej pory jeśli coś przeszkodziło nam w nagrywaniu, to jedyną opcją było rozpoczęcie procesu od zera. Mamy więc do czynienia z naprawdę przydatną nowością.Wiadomości głosowe to raczej standard we wszystkich współczesnych komunikatorach. Funkcja ta jednak często pozostawia wiele do życzenia. Od początku pandemii część deweloperów zmotywowała się jednak do usprawnienia akurat tego aspektu swoich usług. Wyjątku od reguły nie stanowi WhatsApp.Zespół odpowiedzialny za aplikację regularnie ulepsza funkcję wiadomości głosowych. Nie tak dawno zaimplementowano opcję słuchania ich w tle, a teraztzw. głosówek. Na czym będzie polegać nowość?Jeśli zdecydujemy się na nagranie wiadomości głosowej i w pewnym momencie np. ktoś wejdzie nam do pokoju, to. Wystarczy kliknąć ikonę pauzy, a następnie przycisk „start”. Dzięki temu nie stracimy tego, co udało się zarejestrować nieco wcześniej. Nie da się ukryć, że dla wielu taka nowość może okazać się iście zbawienna.Trudno jednak stwierdzić, kiedy pojawi się ona u wszystkich użytkowników. Na razie nie dostrzeżono jej nawet w wersji beta aplikacji na Androida oraz iOS. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne ogłoszenia dotyczące opisanej funkcji.