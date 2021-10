Masz smartfon OPPO? Oto nowy ColorOS 12. Zobacz, czy go zainstalujesz

Jest sporo nowości.

ColorOS 12 dla smartfonów OPPO - co nowego?

Plan aktualizacji ColorOS 12 - które smartfony OPPO go dostaną?

Smartfony OPPO w Polsce cieszą się coraz to większą popularnością. Udziały chińskiego producenta na naszym rynku rosną, a seria OPPO Reno6 sprzedaje się w Polsce znacznie lepiej niż poprzednia generacja . Piszemy o tym nieprzypadkowo, bowiem wzmiankowana firma zaprezentowała właśnie globalną wersję najnowszej odsłony systemu ColorOS. Publiczna wersja beta ColorOS 12 jest już udostępniana na urządzeniach na całym świecie.OPPO jest jednym z pierwszych producentów, którzy udostępnili użytkownikom smartfonów tej marki system Android 12, na którym bazuje ColorOS. Projektując bieżącą jego odsłonę firma OPPO postawiła na inkluzywność i koncepcję Infinite Design. Użytkownicy telefonów tej marki po najnowszym sofcie mogą spodziewać się lekkości, przejrzystości i ogromnych możliwości personalizacji.ColorOS 12 otrzymał nowe ikony (wykorzystujące Material You), nowe animacje oparte o silnik Quantum Animation oraz design adaptowalny do przeróżnych telefonów. Producent podaje, że zminimalizował opóźnienia w nawigacji systemowej i wyeliminował problem zacinania się po długim czasie użytkowania. OPPO chwali się, o 30% mniejszym zużyciem pamięci oraz nawet o 20% mniejszym zużyciem baterii.OPPO postawiło także na usprawnienie funkcji bezpieczeństwa znane z Android 12. Są tutaj Prywatne Pulpity, udostępnianie przybliżonej lokalizacji oraz specjalne symbole informujące użytkownika smartfonu o tym, że któraś aplikacja korzysta w danym momencie z mikrofonu i kamery.Wśród ciekawych nowości warto wymienić funkcje PC Connect, wspomagany przez Google Lens 3-Finger Translate, Flex Drop oraz Phone Manager. Nie zabrakło autorskich narzędzi w postaci klonowania systemu, prywatnego sejfu oraz blokowania aplikacji.W pierwszej kolejności z ColorOS 12 skorzystają użytkownicy smartfonów OPPO Find X3 Pro w Indonezji, Tajlandii i Malezji. W Europie stabilnej wersji można się spodziewać pod koniec 2021 roku i na początku 2022 roku - w zależności od urządzenia. ColorOS 12 trafi na ponad 110 modeli smartfonów.