Widżety w Windows 11 - jak je spersonalizować lub wyłączyć

Kilka przydatnych wskazówek.



Jedną z nowości, które Windows 11 wprowadził względem Windows 10 są Widżety. To specjalne menu będące odpowiednikiem i rozwinięciem umieszczonego w Windows 10 kanału Wiadomości i Zainteresowania. Jak z nich korzystać? Jak dostosować je do własnych preferencji? Jak je wyłączyć? Tego wszystkiego dowiesz się z niniejszego artykułu.



Widżety – czym są i czym nie są?

Gdy myślisz o widżetach, zapewne wyobrażasz sobie interaktywne wycinki programów, które można umieszczać na ekranie urządzenia. Właśnie z takich widżetów można korzystać na przykład na smartfonach z Androidem. Niestety, Widżety w Windows 11 to coś zupełnie innego.



Widżety w Windows 11 to specjalny, obsługiwany przez sztuczną inteligencję „kanał”, dostęp do którego można uzyskać z poziomu ikony na pasku zadań, a który wyświetla informacje o pogodzie czy wiadomościach ze świata. Kanał ten można w pewnym stopniu personalizować, na przykład dodając do niego dodatkowe „widżety”, spośród tych udostępnianych przez Microsoft czy filtrując treści, które maja być w niektórych widżetach wyświetlane.



Widżety w Windows 11 – personalizacja

Kanał Widżety w Windows 11 można spersonalizować na kilka sposobów. Po pierwsze, można dodać do niego kolejne widżety. Aby włączyć dodatkowe widżety, przejdź do Widżetów i kliknij w baner z napisem Dodaj widżety. Następnie zaznacz wybrane widżety. Lista ta zawiera w sumie dziesięć widżetów. Są to Pogoda, Obserwowane akcje, Sport, Ruch Drogowy, Zdjęcia, Wskazówki, Bezpieczeństwo Rodzinne, E-Sport, Kalendarz Outlook oraz Zadania do Wykonania.



Jedną z nowości, które Windows 11 wprowadził względem Windows 10 są Widżety. To specjalne menu będące odpowiednikiem i rozwinięciem umieszczonego w Windows 10 kanału Wiadomości i Zainteresowania. Jak z nich korzystać? Jak dostosować je do własnych preferencji? Jak je wyłączyć? Tego wszystkiego dowiesz się z niniejszego artykułu.Gdy myślisz o widżetach, zapewne wyobrażasz sobie interaktywne wycinki programów, które można umieszczać na ekranie urządzenia. Właśnie z takich widżetów można korzystać na przykład na smartfonach z Androidem. Niestety, Widżety w Windows 11 to coś zupełnie innego.Widżety w Windows 11 to specjalny, obsługiwany przez sztuczną inteligencję „kanał”, dostęp do którego można uzyskać z poziomu ikony na pasku zadań, a który wyświetla informacje o pogodzie czy wiadomościach ze świata. Kanał ten można w pewnym stopniu personalizować, na przykład dodając do niego dodatkowe „widżety”, spośród tych udostępnianych przez Microsoft czy filtrując treści, które maja być w niektórych widżetach wyświetlane.Kanał Widżety w Windows 11 można spersonalizować na kilka sposobów. Po pierwsze, można dodać do niego kolejne widżety. Aby, przejdź do Widżetów i kliknij w baner z napisem Dodaj widżety. Następnie zaznacz wybrane widżety. Lista ta zawiera w sumie dziesięć widżetów. Są to Pogoda, Obserwowane akcje, Sport, Ruch Drogowy, Zdjęcia, Wskazówki, Bezpieczeństwo Rodzinne, E-Sport, Kalendarz Outlook oraz Zadania do Wykonania.

Dodawanie dodatkowych widżetów do Widżety w Windows 11 | Źródło: mat. własne



Wielkość każdego z widżetów w kanale Widżety można zmienić. Kliknij w ikonę trzech kropek widoczną w prawym górnym rogu i wybierz jeden z trzech dostępnych rozmiarów – mały, średni lub duży. To samo menu pozwala zmodyfikować kilka dodatkowych opcji unikalnych dla każdego z widżetu. Na przykład, w przypadku widżetu pogodowego możemy zmienić wyświetlaną jednostkę temperatury, a w przypadku widżetu Sport znaleźć i wybrać zespół lub ligę, informacje na temat których nas interesują. Co istotne, po kliknięciu w ikonę trzech kropek w prawym górny rogu widżetu pojawi się również opcja usunięcia go.



w kanale Widżety można zmienić. Kliknij w ikonę trzech kropek widoczną w prawym górnym rogu i wybierz jeden z trzech dostępnych rozmiarów – mały, średni lub duży. To samo menu pozwala zmodyfikować kilka dodatkowych opcji unikalnych dla każdego z widżetu. Na przykład, w przypadku widżetu pogodowego możemy zmienić wyświetlaną jednostkę temperatury, a w przypadku widżetu Sport znaleźć i wybrać zespół lub ligę, informacje na temat których nas interesują. Co istotne, po kliknięciu w ikonę trzech kropek w prawym górny rogu widżetu pojawi się również opcja

Zmiana rozmiaru widżetów w Windows 11. | Źródło: mat. własne



Częścią kanału Widżety są nie tylko same widżety, ale również kafelki wyświetlające wiadomości ze świata. Microsoft pozwala na ich wyłączenie. Tę część kanału także można jednak w pewnym stopniu dostosować do własnych preferencji.



Aby spersonalizować wiadomości wyświetlane w Widżetach, kliknij ikonę trzech kropek jednego z kafelków, a następnie w opcję Zarządzaj zainteresowaniami. W efekcie zostaniesz przekierowany do przeglądarki internetowej i strony poświęconej Twoim zainteresowaniom w serwisie MSN. Tam zaznacz banery poświęcone tematykom, o których chciałbyś czytać. Ostrzegę Cię jednak – dokonanie tych zmian nie wpływa na zawartość Widżetów w wielkim stopniu.



Częścią kanału Widżety są nie tylko same widżety, ale również kafelki wyświetlające wiadomości ze świata. Microsoft pozwala na ich wyłączenie. Tę część kanału także można jednak w pewnym stopniu dostosować do własnych preferencji.Aby spersonalizować wiadomości wyświetlane w Widżetach, kliknij ikonę trzech kropek jednego z kafelków, a następnie w opcję Zarządzaj zainteresowaniami. W efekcie zostaniesz przekierowany do przeglądarki internetowej i strony poświęconej Twoim zainteresowaniom w serwisie MSN. Tam zaznacz banery poświęcone tematykom, o których chciałbyś czytać. Ostrzegę Cię jednak – dokonanie tych zmian nie wpływa na zawartość Widżetów w wielkim stopniu.

Strona pozwalająca na za zarządzanie tematyką wiadomości wyświetlanych w kanale Widżety. | Źródło: mat. własne



W Widżetach możesz też ukryć wiadomości, newsy i artykuły od poszczególnych wydawców, to jest stron internetowych. Wystarczy, że klikniesz w ikonę trzech kropek w obrębie kafaleka z zawartością od wydawcy, który Cię nie interesuje i wybierzesz opcję Ukryj artykuły od dostawcy. To samo menu zawiera też opcje Więcej artykułów takich jak ten i Mniej artykułów takich jak ten. Im częściej będziesz z nich korzystał, tym więcej artykułów, które mogą być dla Ciebie ciekawe, będziesz w kanale Widżety widział.



W Widżetach możesz też ukryć wiadomości, newsy i artykuły od poszczególnych wydawców, to jest stron internetowych. Wystarczy, że klikniesz w ikonę trzech kropek w obrębie kafaleka z zawartością od wydawcy, który Cię nie interesuje i wybierzesz opcję Ukryj artykuły od dostawcy. To samo menu zawiera też opcje Więcej artykułów takich jak ten i Mniej artykułów takich jak ten. Im częściej będziesz z nich korzystał, tym więcej artykułów, które mogą być dla Ciebie ciekawe, będziesz w kanale Widżety widział.

Widżety – ukrywanie artykułów od wybranych dostawców. | Źródło: mat. własne



Jak informuje Microsoft i jak wspomniałam, kanał Widżety obsługiwany jest przez sztuczną inteligencję. Zatem na jego zawartość będzie też wpływać to, do jakich artykułów i na jakie strony internetowe za jego pośrednictwem przechodzisz. Jeśli chodzi zaś o jego szatę kolorystyczną – ta automatycznie dostosowuje się do motywu ustawionego przez Ciebie dla systemu Windows 11.



Jak usunąć Widżety z paska zadań?

Aby usunąć kanał Widżety z paska zadań, wystarczy, że wykonasz poniższe kroki:



1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w pusty obszar paska zadań.

2. Kliknij w wyświetlony wówczas baner z napisem Ustawienia paska zadań i ikoną zębatki.

3. W otworzonym w rezultacie oknie Ustawień systemu, w sekcji Elementy paska zadań odznacz Widżety, tak by towarzyszyła im informacja Wyłączone.



Jak informuje Microsoft i jak wspomniałam, kanał Widżety obsługiwany jest przez sztuczną inteligencję. Zatem na jego zawartość będzie też wpływać to, do jakich artykułów i na jakie strony internetowe za jego pośrednictwem przechodzisz. Jeśli chodzi zaś o jego szatę kolorystyczną – ta automatycznie dostosowuje się do motywu ustawionego przez Ciebie dla systemu Windows 11.Aby usunąć kanał Widżety z paska zadań, wystarczy, że wykonasz poniższe kroki:Kliknij prawym przyciskiem myszy w pusty obszar paska zadań.Kliknij w wyświetlony wówczas baner z napisem Ustawienia paska zadań i ikoną zębatki.W otworzonym w rezultacie oknie Ustawień systemu, w sekcji Elementy paska zadań odznacz Widżety, tak by towarzyszyła im informacja Wyłączone.