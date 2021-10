Nie możesz pobrać Windows 11 przez Windows Update? Jest na to sposób

Sprawdzona metoda.

Asystent aktualizacji systemu Windows 11

Windows 11 powoli trafia na komputery użytkowników z całego świata. Od premiery, która odbyła się 5 października minęło już kilka dni, ale wiele osób nie wie, jak pobrać za darmo nowe "okienka".Nie jest zaskoczeniem, że i przy okazji tej premiery pojawiły się mniej lub bardziej irytujące i utrudniające życie problemy. Okazało się, że część użytkowników komputerów z procesorami AMD narzeka na gorszą wydajność. Są też przypadki, gdzie to sam Microsoft ostrzega przed instalacją "jedenastki".Oczywiście są to marginalne przypadki, a Windows 11 powinien działać bez większych zgrzytów na większości komputerów, które spełniają wymagania sprzętowe.Podstawową drogą do instalacji Windowsa 11 jest usługa Windows Update. Problem w tym, że aktualizacja dystrybuowana jest etapami, i jak podkreśla sam Microsoft, cały proces może potrwać nawet kilka miesięcy. Co zrobić, aby ręcznie zaktualizować komputer z Windows 10 do Windows 11? Oto oficjalna metoda.Microsoft udostępnił specjalne narzędzie Asystent aktualizacji systemu Windows 11 , które szybko i bezpiecznie przeprowadzi update na kwalifikujących się komputerach.Wystarczy pobrać i uruchomić oficjalne narzędzie i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Sam proces pobierania i aktualizacji może potrwać od kilkunastu minut do kilku godzin, wszystko zależy bowiem od szybkości łącza internetowego oraz wydajności sprzętowej urządzenia. Na komputerze koniecznie musi być zainstalowany system Windows 10 w wersji 2004 lub nowszej.Opisana metoda jest rekomendowana jeżeli chcesz zaktualizować komputer i zachować wszystkie pliki i ustawienia. Dostępna jest też metoda "czystej instalacji" - korzystając z narzędzia Windows 11 Media Creation Tool można pobrać system w postaci ISO i utworzyć nośnik instalacyjny na pamięci USB.