Sklep Play z odświeżonym wyglądem, który… nie powala

Nie prezentuje się to imponująco.





Material You zawitał do Sklepu Play

Źródło: 9to5google

Sklep Play już niedługo zostanie przystosowany do wzornictwa Material You. Część osób otrzymała właśnie namiastkę nowego wyglądu – powiększony został chociażby pasek wyszukiwania (oraz zmieniono jego kształt). Ikony zyskały z kolei inne podświetlenie, co może nie spodobać się niektórym użytkownikom.Jeśli korzystacie z mobilnych aplikacji od Google, to niewątpliwie doświadczyliście wzornictwa Material You - zostało już chociażby zaimplementowane do Gmaila. Cechuje się ono przede wszystkim prostotą i próbuje ujednolicić wszystkie usługi od giganta z Moutain View. Taki los czeka także Sklep Play.Poszczególne osoby mogą od dziś zauważyć u siebie nieco odświeżony wygląd tej usługi. Na razie jednak. Czego więc mogą spodziewać się użytkownicy? Przede wszystkim zmian w obrębie paska wyszukiwania.Identyczny kształt posłuży także do podświetlenia wybranej kategorii produktów w Sklepie Play (Gry, Aplikacje, Filmy, Książki). Osobiście nie jestem fanem tego rozwiązania i prezentuje się ono dla mnie dosyć nieestetycznie. Nie da się jednak ukryć, że dzięki niemuTrudno przewidzieć, kiedy Google zdecyduje się na wdrożenie Material You do kolejnych sekcji Sklepu Play. Zapewne nie będzie na to trzeba zbyt długo czekać, gdyż premiera Androida 12 już coraz bliżej. Wtedy też Material You pojawi się również we wielu innych usługach.