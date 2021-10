Tak wygląda nowy Notatnik dla Windows 11 (zdjęcia)

Koniec tajemnic.

Nowy Notatnik w Windows 11

Windows 11 został już bezpłatnie udostępniony i jeśli nie widzisz go jeszcze w postaci aktualizacji dla Windows 10 w Windows Update, to możesz bez problemu pobrać go za darmo i zainstalować "na czysto" dzięki Windows 11 Media Creation Tool . Nowe oprogramowanie już teraz zawiera całą masę ulepszeń funkcjonalnych i wizualnych, ale część planowana jest na późniejszy okres tego roku. Jedno z nich dotyczy nieśmiertelnej aplikacji Notatnik, której wygląd właśnie zdradził jeden z pracowników Microsoftu.Według zrzutów ekranu opublikowanych na Twitterze przez domniemanego pracownika Microsoftu, jedna z najpopularniejszych aplikacji w systemie Windows zostanie poddana gruntownej aktualizacji jeszcze w tym roku. Notatnik będący opcjonalną aplikacją w systemie Windows 11, którą można aktualizować poprzez sklep Microsoft Store, zostanie aktualizowany o nowy pasek poleceń i interfejs Fluent Design, na czele z ikonami i typografią.Wszystkie zrzuty ekranu zostały usunięte niemal natychmiast po ich dalszym udostępnieniu przez innych użytkowników Twittera. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, Notatnik przeprojektowany zostanie w taki sposób, aby jego UI pasowało do wyglądu systemu Windows 11 m.in przez zaokrąglone narożniki okienka. Wszelkie krągłości będą miały zastosowanie do menu w formie list, wyskakujących okienek i innych obszarów aplikacji.