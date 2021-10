Windows 11 - aktualizacja WinRARa naprawia menu kontekstowe systemu

Praca z archiwami stanie się prostsza.

Windows 11 wprowadził względem Windows 10 wiele zmian. Tych doczekało się między innymi menu kontekstowe systemu, do nowej wersji którego wielu osobom wciąż trudno jest się przyzwyczaić. To dlatego, że zawiera ono tylko najważniejsze funkcje. Aby skorzystać z kilku dodatkowych, należy menu kontekstowe rozwinąć, klikając w napis Pokaż więcej opcji.Jakie opcje zostały w ten sposób ukryte? Najważniejszymi są chyba opcje związane z wypakowywaniem archiwów plików z pomocą konkretnych programów, takich jak WinRAR. Na szczęście, ludzie pracujący nad aplikacją postanowili wydać dla WinRARa aktualizację, która przenosi opcje związane z programem do głównej części menu kontekstowego Windows 11.Póki co wspomniana aktualizacja została udostępniona w wersji beta WinRARa. Mowa o wersji 6.10 beta. Zdecydowanie ułatwia ona pracę z archiwami plików, bowiem wyklucza konieczność użycia funkcji Pokaż więcej opcji.

Najnowsza wersja beta programu WinRAR przywraca jego opcje do głównej części menu kontekstowego w Windows 11. | Źródło: mat. własne

Windows 11 – jak zainstalować

W przyszłości najprawdopodobniej i inni deweloperzy przeniosą opcje swoich aplikacji do głównej części menu kontekstowego Windows 11. Jest to tylko kwestią czasu. Windows 11 jednak dopiero zadebiutował, a więc musimy na odpowiednie aktualizacje cierpliwie czekać. Osobiście mam nadzieję, że wkrótce 7-Zip otrzyma taką aktualizacja, gdyż właśnie tego programu używam do rozpakowywania i pakowania plików.Skoro opcje WinRARa w wersji beta stanowią już część głównego menu kontekstowego Windows 11, zapewne już wkrótce, to jest w ciągu kilku najbliższych tygodni, zadebiutuje wydanie stabilne, w przypadku którego będzie tak samo. Tymczasem musisz pomęczyć się z rozwijaniem menu – no, chyba że wciąż korzystasz z Windows 10.Oczywiście, programy WinRAR i 7-Zip możesz pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem.Mimo tego, że w tej chwili opcje WinRARa i innych programów jego pokroju są ukryte w menu kontekstowym Windows 11, pragniesz zaktualizować swój komputer do najnowszego systemu Microsoftu? Jeżeli posiadasz system Windows 10, możesz dokonać bezpłatnej aktualizacji. Istnieje szansa, że Microsoft pozwala Ci już tego dokonać za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli tak nie jest, skorzystaj z asystenta aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Windows Report , fot. tyt. Canva