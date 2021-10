YouTube usprawnia funkcję napisów. Naprawianie własnych błędów trwa

Ciekawe nowości.





YouTube doczeka się ważnych ulepszeń sekcji napisów

Źródło i foto: YouTube

YouTube zapowiedziało wprowadzenie szeregu usprawnień dotyczących sekcji napisów. Od teraz wszyscy twórcy będą mogli dodawać je automatycznie podczas transmisji na żywo. Dodatkowo nadchodzi możliwość tłumaczenia napisów w wersji mobilnej serwisu. To jednak nie wszystko – pojawią się również nowości przydatne osobom niedosłyszącym oraz niesłyszącym.Jeśli śledzicie rozwój platformy YouTube , to z pewnością pamiętacie dzień, w którym usunięto możliwość dodawania napisów do filmów przez społeczność. Był to ogromny cios i najwidoczniej osoby odpowiedzialne za serwis zaczynają powoli żałować swojej decyzji. Przynajmniej tak wynika z zapowiedzianych właśnie planów rozwoju.Jak się okazuje,jest dostępna dla wszystkich twórców. Do tej pory skorzystać z niej mogły wyłącznie osoby posiadające kanał z powyżej tysiącem subskrybentów. Oczywiście jest pewne ograniczenie – funkcja obsługuje wyłącznie język angielski. Niedługo ta lista rozszerzy się o kolejne kilkanaście języków, lecz wśród nich niestety nie ma polskiego.Użytkownicy mobilnej wersji YouTube mogą czuć się docenieni, ponieważ w końcu pojawi się tam. Do tej pory było ono ograniczone do wersji serwisu na desktopy – na szczęście się to zmieni. Dokładny termin wdrożenia nowości nie został podany – wiemy tylko, że stanie się to jeszcze w tym roku.Dodatkowo na urządzeniach mobilnych rozpocznie się eksperyment pozwalający na. Dzięki temu osoby niedosłyszące i niesłyszące będą mogły cieszyć się dostępem do znacznie pokaźniejszej biblioteki materiałów wideo.Pojawi się również. Ma to umożliwić twórcom dotarcie do większej grupy odbiorców – w tym parających się innym językiem. Co więcej, YouTube pracuje nad implementacją możliwości dodawania napisów przez społeczność. Funkcja ta została swego czasu usunięta, lecz teraz podobno ją odpowiednio usprawniono. Na więcej szczegółów musimy jednak poczekać jeszcze kilka miesięcy.