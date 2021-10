Microsoft ostrzega przed instalowaniem Windows 11 na tych komputerach

Weź to sobie do serca.

Microsoft ostrzega: lepiej nie instaluj Windows 11 na niewspieranym komputerze

Intel 8. generacji (Coffee Lake)

Intel 9. generacji (Coffee Lake Refresh)

Intel 10. generacji (Comet Lake)

Intel 10. generacji (Ice Lake)

Intel 11. generacji (Rocket Lake)

Intel 11. generacji (Tiger Lake)

Intel Xeon Skylake-SP

Intel Xeon Cascade Lake-SP

Intel Xeon Cooper Lake-SP

Intel Xeon Ice Lake-SP

AMD Ryzen 2000

AMD Ryzen 3000

AMD Ryzen 4000

AMD Ryzen 5000

AMD Ryzen Threadripper 2000

AMD Ryzen Threadripper 3000

AMD Ryzen Threadripper Pro 3000

AMD EPYC 2. generacji

AMD EPYC 3. generacji

Gwarancja jakości Microsoftu

Windows 10 to wciąż bardzo dobrze działający system operacyjny. Mimo to kolejne osoby podejmują decyzję o bezpłatnej aktualizacji swojego OS-u do Windows 11. Trudno się temu dziwić, bowiem nowe oprogramowanie kusi ładnym designem, kilkoma ciekawymi rozwiązaniami oraz tym, że jest darmowe. Jeśli zdecydujesz się zainstalować system Windows 11 na nieobsługiwanym komputerze (a możesz to zrobić), powinieneś się mieć na baczności. Microsoft przestrzega przed instalowaniem Windows 11 w takim przypadku.Windows 11 na niewspieranym komputerze, nie spełniającym minimalnych wymagań systemu? To żaden problem - wystarczy pobrać Windows 11 Media Creation Tool i zainstalować oprogramowanie "na czysto", przy użyciu klucza z Windows 10. Jest to zupełnie legalne, ale jak twierdzi Microsoft, niebezpieczne.Microsoft przypomina, że osoby, które zainstalują Windows 11 na niewspieranym sprzęcie, nie otrzymają żadnych aktualizacji, nawet poprawek zabezpieczeń.Firma z Redmond podaje, że minimalne wymagania Windows 11 to pecet z 2-rdzeniowym procesorem o taktowaniu 1 GHz, 4 GB RAM, karta graficzna ze wsparciem dla DirectX 12 oraz co najmniej 64 GB przestrzeni na dane. To nie wszystko. Na liście wymogów widnieją też moduł TPM 1.2 (już nie tylko 2.0), bootowanie w trybie UEFI i włączenie secure boot. Ponadto, lista procesorów kompatybilnych z Windows 11 nie jest długa. Widnieją na niej układy:Jeśli nie dysponujesz oficjalnie wspieranym komputerem, musisz zaakceptować umowę przedstawiającą ryzyko związane z zainstalowaniem Windows 11 na takim urządzeniu. Powiadomienie, które pojawia się podczas instalacji systemu Windows 11, ostrzega przed potencjalnymi "awariami", w tym zwiększonym prawdopodobieństwie wystąpienia błędów i brakiem wsparcia i aktualizacji.Microsoft obiecuje w 99,8% bezawaryjne działanie obsługiwanego sprzętu dzięki nowym sterownikom i nowoczesnemu zarządzaniu ich aktualizacjami. Podobno zawieszanie się aplikacji jest aż o 17% bardziej prawdopodobne na nieobsługiwanych urządzeniach.Pamiętajcie, że w systemie Windows 11 chodzi przede wszystkim o drobne ulepszenia jakościowe, a system Windows 10 będzie początkowo zapewne bardziej niezawodny niż nowy system operacyjny. Nie spiesz się z aktualizacją, chyba że naprawdę lubisz nowości.Źródło: Microsoft, mat. własny