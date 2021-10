WhatsApp niedługo otrzyma opcję zaszyfrowania kopii zapasowych. W końcu

Nieco musieliśmy na to poczekać.





WhatsApp usprawnia funkcję kopii zapasowych

Źródło: WhatsApp

WhatsApp w końcu doczeka się możliwości stworzenia zaszyfrowanej kopii zapasowej czatów. Funkcja ta pojawiła się w wersji beta komunikatora zarówno na urządzenia z Androidem, jak i iOS na pokładzie. Wszystko wskazuje więc na to, że już niedługo skorzystają z niej wszyscy użytkownicy tego komunikatora.Nie da się ukryć, że Facebook stara się coraz częściej wprowadzać do swoich usług funkcje, które mają docelowo zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i prywatności wśród konsumentów. Dodawanie ich zajmuje koncernowi jednak dosyć sporo czasu. Pierwszy raz o tytułowej nowości usłyszeliśmy bowiem na początku bieżącego roku Na szczęście wygląda na to, że trafiła ona już do wersji beta aplikacji WhatsApp – a stąd niedaleko do publicznego wydania. Jak wynika ze słów redakcji WABetaInfo, odsłony komunikatora na Androida i iOS otrzymały opcję aktywacji szyfrowania end-to-end dla kopii zapasowych swoich danych. Co się z tym wiąże?Bez problemu. Będzie ona przy tym. WhatsApp nie przechowuje tych informacji, więc ich zapomnienie poskutkuje utratą dostępu do kopii zapasowej. Warto więc sobie gdzieś zapisać hasło/klucz.Oczywiście nie do końca wiadomo, kiedy nowość trafi do wszystkich użytkowników. Może to stać się równie dobrze na przestrzeni kilku najbliższych tygodni, jak i miesięcy. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia dotyczące opisanej funkcji.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp