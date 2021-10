TikTok trafi na kolejne telewizory. Tym razem na modele od LG

I system webOS.





TikTok na telewizorach LG





fot. Alexander Shatov - Unsplash

TikTok zaczyna się coraz bardziej rozpychać. Tym razem LG poinformowało, iż już niedługo posiadacze wybranych telewizorów będą mogli skorzystać z popularnej aplikacji społecznościowej. Całość zostanie zintegrowana z oprogramowaniem webOS w wersji 5.0 oraz 6.0 przy następnej aktualizacji układowej. Ta rozpoczęła się 7 października bieżącego roku.Wygląda na to, że TikTok szykuje się na kolejny debiut na dużym ekranie.Na samym początku TikTok na telewizorach LG będzie dostępny na terenie Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczech - potwierdził przedstawiciel firmy w wypowiedzi dla serwisu TheVerge. Wygląda więc na to, że TikTok dalej koncentruje się na rynku europejskim. Serwis jest dostępny bowiem także na telewizorach Samsunga oraz urządzeniach z Android TV i Fire TV. Co ciekawe, z TikToka na telewizorze ciężko obecnie skorzystać na terenie USA - w tym regionie firma zdecydowała się na nieco bardziej ubogą aplikację.O ile można cieszyć się z tego, że TikTok będzie dostępny na telewizorach, tak orientacja pionowa na dużym ekranie raczej… nie będzie wyglądała zbyt dobrze. Warto o tym pamiętać, bowiem ta cecha aplikacji może skutecznie zniechęcić do korzystania z niej na Waszym telewizorze w salonie. Protocol informuje jednak, że zabieg wprowadzania TikToka na telewizory jest celowy.O co chodzi? Oczywiście, że o pieniądze.Chińska firma w ten sposób próbuje tworzyć i sprzedawać nowe formaty reklamowe, na których zarabia solidną ilość gotówki. Nic więc dziwnego, że będzie “wpychała się” tam, gdzie to tylko możliwe.W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się także, iż TikTok oficjalnie przekroczył liczbę 1 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie. To już solidna siła napędowa do tego, aby na stałe przejąć pewien segment rynku. LG na pewno skorzysta na tego typu partnerstwie - szczególnie wśród młodszych widzów.Czy jednak TikTok na telewizorach faktycznie ma sens?Źródło: TrustedReviews / fot. visuals - Unsplash