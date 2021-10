Firefox z reklamami na pasku adresu. Na szczęście będzie można je wyłączyć

Jak to będzie działać?





Firefox z reklamami w dosyć nietypowym miejscu

Firefox Suggest to nowa funkcja, która służy jako godny zaufania przewodnik po lepszej sieci, wyszukując odpowiednie informacje i witryny, które pomogą ci osiągnąć twoje cele. Zawiera ona sugestie stron internetowych na pasku adresu. Gdy sugestie kontekstowe są włączone, Firefox Suggest korzysta z lokalizacji Twojego miasta i wyszukiwanych słów kluczowych, aby przedstawić kontekstowe sugestie Firefoksa i naszych partnerów, pamiętając o zachowaniu twojej prywatności.





Źródło: Mozilla

Źródło i foto: Mozilla

Kilka dni temu światło dzienne ujrzała nowa wersja przeglądarki Firefox . Wraz z nią zaimplementowano dosyć kontrowersyjną – ale powszechną – funkcję. Mowa o wyświetlaniu reklam na pasku wyszukiwania. Będą to głównie treści od partnerów Mozilli i co najważniejsze, całkowicie opcjonalne. O co dokładnie chodzi?Reklamy są wszędzie – czy tego chcemy, czy nie. Jako konsumenci możemy jedynie się na to godzić lub próbować blokować sponsorowane elementy za pomocą np. specjalnych rozszerzeń dostępnych w większości przeglądarek. Co jednak wtedy, kiedy to sama przeglądarka zaczyna wyświetlać reklamy?Mozilla wprowadziła do swojej przeglądarki opcję. Za tą nazwą kryją się oczywiście sugestie wyszukiwania wprost od sponsorów. Mają one być wyświetlane podczas próby znajdowania konkretnych haseł i dopasowywane pod kątem lokalizacji użytkownika i wpisywanych słów kluczowych. Jak możemy wyczytać z oficjalnej strony pomocy:Deweloperzy oczywiście zaznaczają, żei użytkownicy mogą czuć się bezpiecznie. Poza tym te „kontekstowe sugestie” będzie można wyłączyć z poziomu ustawień Firefoxa , a konkretniej – w zakładce Prywatność & Bezpieczeństwo. Dla nas, osób mieszkających na terenie Europy, przygotowano jednak pewną niespodziankę.Mozilla informuje, żesugestii kontekstowych - bazujące na historii przeglądania, zakładkach czy otwartych kartach. Wygląda więc na to, że nie doświadczymy (na razie) reklam od sponsorów.