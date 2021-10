iPhone wkrótce ma pozwolić na sterowanie funkcjami samochodów

Podoba Ci się taka perspektywa?



Obecna już od lat w nowoczesnych samochodach możliwość integracji ich systemu multimedialnego z Android Auto lub Car Play, stanowi ogromne udogodnienie dla kierowców. Jak się okazuje, dla niektórych z nich opcja wyświetlania Map Google lub korzystania ze Spotify to stanowczo zbyt mało. Pewna grupa konsumentów życzyłaby sobie o wiele dalej idącego rozwinięcia tej funkcjonalności. Apple ma wyjść tym potrzebom na przeciw.



Sterowanie funkcjami samochodu z poziomu iPhone'a

Bloomberg donosi, iż Apple chce w znaczącym stopniu rozszerzyć integrację CarPlay z samochodami. Źródła wzmiankowanego serwisu donoszą, że firma z Cupertino opracowuje technologię, która umożliwi użytkownikom dostęp i kontrolę nad funkcjami pojazdów, takimi jak m.in. system klimatyzacji, pamięć ustawień foteli, czy nawet przeniesieniem zestawu wskaźników bezpośrednio na ekran iPhone'a.



Program jest wewnętrznie znany pod nazwą IronHeart i mówi się, że wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju. Oczywiście jego rozwój wymaga współpracy z producentami samochodów, którzy muszą zezwolić na taką integrację przed wprowadzeniem produktu na rynek konsumenckich. Oznaczałoby to dla nich obniżenie popularności własnych aplikacji, które umożliwiają zbliżony wachlarz opcji. Tak, niektóre marki oferują już coś podobnego.



