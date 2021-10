5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #256]

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 14,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Rollflow

Dynamiczna gra zręcznościowa w abstrakcyjnej oprawie graficznej. Sterujemy toczącą się kulą - wykonujemy to pośrednio, wstawiając kolejne elementy, po których będzie się poruszała. Musimy działać szybko i przyjąć odpowiednią strategię, aby omijać pojawiające się przeszkody i dotrzeć do końca danego poziomu.Darmowa wersja oferuje 11 z 59 poziomów. Dostęp do całej zawartości i tryb gry nieskończonej wymagają wykupienia pełnej wersji.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!