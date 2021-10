Twitter ostrzeże przed zbyt “gorącymi” dyskusjami

Funkcja pomoże uniknąć niepotrzebnych nerwów.

“Uważajmy na siebie

Nasze wartości sprawiają, że Twitter jest lepszy. 1. Pamiętaj o innym człowieku: Komunikowanie się z szacunkiem sprawia, że Twitter jest lepszy

2. Fakty mają znaczenie: Sprawdzanie faktów pomaga wszystkim

3. Różne punkty widzenia mają wartość: Odkrywanie nowych perspektyw może wzmocnić twoją własną”

Funkcja jest na razie w fazie testów i nie wiadomo jeszcze kiedy trafi do wszystkich użytkowników.



Jak widać, Twitter w ostatnim czasie stara się zadbać o nerwy użytkowników. W drodze są też inne funkcje, poza wyżej opisaną, które mają studzić emocje użytkowników. Przykładem jest chociażby możliwość ukrywania publikowanych treści przed wybranymi osobami, co ma stanowić mniej konfliktową alternatywę dla blokowania obserwujących.



Jeśli należysz do osób, które zbyt emocjonalnie podchodzą do dyskusji w mediach społecznościowych i każdy spór w komentarzach, w jakim uczestniczysz, spędza ci sen z powiek, Twitter przygotował dla ciebie coś specjalnego. Jak poinformowano na oficjalnym profilu społeczności, wkrótce wdrożona zostanie funkcja ostrzegania przed konwersacjami, które mają ”negatywny vibe”. Dzięki temu, dowiesz się zawczasu, czy jest to wątek, który może zepsuć ci humor na resztę dnia, zanim rzeczywiście ci go zepsuje.Rozwiązanie ma działać w prosty sposób. Algorytm wytypuje potencjalnie “gorące” dyskusje, a użytkownik, zanim do nich dołączy, zobaczy komunikat ostrzegający o dużej intensywności konwersacji. Co więcej, przed wzięciem w niej udziału, na ekranie ukażą się wskazówki i zasady, według których twórcy Twittera chcieliby, żeby postępowano.