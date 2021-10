Handy Library - niezbędnik mola książkowego (recenzja)

Domowa biblioteczka wreszcie uporządkowana.





Handy Library– aplikacja do zarządzania domową biblioteką

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / 19,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Pomimo niezbyt optymistycznych statystyk dotyczących czytelnictwa w naszym kraju, półki w wielu domach uginają się pod ciężarem kupowanych i wypożyczanych nieustannie pozycji. Jeżeli dodatkowo zdarza nam się pożyczać książki znajomym, niełatwo zapanować nad domową biblioteczką.Handy Library to aplikacja, która pomoże w organizacji i katalogowaniu naszych książek. Dzięki automatycznemu pobieraniu informacji z serwisów internetowych nie będzie to żmudna praca.Książki dodajemy za pomocą wyszukiwarki, skanera kodów kreskowych lub wprowadzając wszystkie dane samodzielnie. Szczególnie wygodny jest skaner. Oczywiście bardziej niszowe tytuły będziemy musieli opisać, ale nie jest to zbyt czasochłonne. Jeśli chodzi o trafność pobieranych z internetu informacji, ogólnie nie budzi wielkich zastrzeżeń. Warto jednak zwrócić uwagę na kategorię - zdarza się, że jest niedokładna lub brakuje polskiej wersji językowej.Książki możemy podzielić na półki, oznaczyć przeczytane strony, dodać notatkę itd. Jeżeli zaznaczymy opcję wypożyczenia, będziemy mogli ustawić przypomnienie o konieczności zwrotu. Analogicznie - gdy pożyczamy komuś ulubiony tytuł, możemy od razu zapisać to w aplikacji. Nie zabrakło również możliwości wykonania kopii naszej bazy.Aplikacja nie wyświetla reklam. Darmowa wersja ogranicza liczbę książek do 100. Zdjęcie tego limitu to wydatek niecałych 20 zł.Minusy? Przydałby się bardziej intuicyjny interfejs. Aktualnie wymaga częstego cofania się i niepotrzebnych dotknięć ekranu. Polska wersja językowa również wymaga poprawek.Handy Library to ciekawa propozycja dla osób, które chcą uporządkować kolekcję książek. Aplikacja ma swoje mankamenty, ale plusów jest więcej. Warto ją wypróbować.