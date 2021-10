Android 12 dla AOSP już jest. Co to oznacza?

Nowy system na wyciągnięcie ręki.

Android 12 dla AOSP

Co nowego w Androidzie 12?

Wbrew temu, co sugerują niektóre nagłówki, Google wcale nie udostępniło jeszcze systemu Android 12 na smartfony, które miały go otrzymać. Firma z Mountain View udostępniła natomiast Androida 12 w ramach projektu Android Open Source Project. To z kolei oznacza, że producenci telefonów dysponują już finalnym buildem i rozpoczną niebawem proces aktualizacji oprogramowania swoich produktów, a w sieci wkrótce zaroi się od "custom ROM-ów", czyli nieoficjalnych wydań tego OS-u. Pierwsze są już z resztą dostępne. Android 12 oficjalnie zadebiutuje najprawdopodobniej dopiero na smartfonach Pixel 6 i Pixel 6 Pro, które zostaną zaprezentowane 19 października bieżącego roku. Tradycyjnie jako pierwsi skorzystają z niego posiadacze także i starszych urządzeń z serii Pixel. Jeszcze przed końcem roku system zagości na smartfonach marek Samsung, OnePlus, Xiaomi, OPPO i innych.Google podaje, że nowy Android 12 to aż o 22% krótszy czas uruchamiania podstawowych usług systemowych. Producent obiecuje też optymalizacje, pozwalające zmniejszyć obciążenie procesorów nawet o 15%. Oczywiście musi przełożyć się to na zwiększoną energooszczędność, a co za tym idzie - przynajmniej teoretycznie - dłuższy czas pracy smartfonów na baterii.Android 12 to również Material You - nowy język projektowania. Nowością będzie między innymi automatyczne dopasowanie kolorystyki interfejsu do wybranej tapety, niestandardowe palety kolorów, zupełnie nowe widgety prezentujące się faktycznie nieco tak jak te z iOS oraz kilka innych drobiazgów.