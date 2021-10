5 powodów, dla których warto zaktualizować komputer do Windows 11

Sprawdź, co oferuje nowy system Microsoftu.



Stało się, 5 października zadebiutował Windows 11. Wielu użytkowników już zostawiło Windows 10 za sobą i dokonało przesiadki na nowszy system. Ty wahasz się czy to zrobić? Cóż, istnieje wiele powodów, dla których naprawdę warto po Windows 11 sięgnąć. W niniejszym artykule postanowiłam niektóre z nich przedstawić.



1. Schludny design

Windows 11 prezentuje się zdecydowanie nowocześniej niż Windows 10, mimo że wciąż znajdziesz w nim klasyczny panel sterowania. Zaokrąglone rogi okienek, wycentrowanie skrótów na pasku zadań, stylowe motywy, nowe ikony – wszystko to sprawia, że Windows 11 jest naprawdę miły dla oka. Co więcej, z okazji premiery Windows 11 i niektóre jego aplikacje doczekały się odświeżonego wyglądu. Mowa o takich aplikacjach jak MS Paint, Kalkulator, Narzędzie Wycinanie, Kalendarz czy Microsoft Store.



Windows 11 to nie tylko odświeżony system operacyjny, ale i aplikacje. | Źródło: mat. własne



2. Lepiej uporządkowane menu Start

Rzecz jasna to kwestia gustu, ale mnie nowe menu Start bardzo się podoba. W Windows 11 przede wszystkim panuje nim porządek, czego nie można było powiedzieć o menu Start z Windows 10, gdzie mniejsze ikony przeplatały się z większymi i w którym nie brakowało bezsensownie pustych przestrzeni. Tak, domyślnie jego układu przynajmniej na razie nie można personalizować. Firma Stardock tworzy jednak aplikację



Menu Start Windows 11 prezentuje się bardzo dobrze. | Źródło: mat. własne



3. Nowości dla graczy

OK, jeżeli jesteś posiadaczem sprzętu z procesorem AMD Ryzen, a często grasz szczególnie w gry esportowe, powinieneś na chwilę wstrzymać się z bezpłatnym ulepszeniem Windows 10 do Windows 11. W Windows 11 pojawiły się bowiem błędy obniżające wydajność procesorów AMD. Poza tym Windows 11 to jednak świetny system dla graczy. Po pierwsze dlatego, że zaimplementowano w nim technologię DirectStorage opracowaną z myślą o konsoli Xbox Series X, która rozwiązuje problem wąskiego gardła w komunikacji między pamięcią masową a kartą graficzną, co przekłada się na szybsze ładowanie w grach zasobów. Po drugie posiada on tryb Auto HDR, który wykorzystuje algorytmy nauczania maszynowego, by automatycznie ulepszać obraz SDR do HDR w grach, które natywnie HDR nie wspierają. Po trzecie Windows 11 zadebiutował z nową odsłoną aplikacji Xbox, która pozwala uzyskać dostęp do usług Game Pass i Game Pass Ultimate oferujących ogromny katalog gier wideo.



Posiadacze monitorów z HDR skorzystają w Windows 11 z trybu Auto HDR. | Źródło: mat. własne



4. Wsparcie dla aplikacji z Androida

No dobra, ta funkcja w stabilnym wydaniu Windows 11 jeszcze nie jest dostępna. Niemniej, już mogą testować ją uczestnicy programu Windows Insider, a to oznacza, że zadebiutuje raczej prędzej niż później. Uruchamianie aplikacji przeznaczonych na urządzenia z systemem Android ma być w Windows 11 możliwe za pośrednictwem programu Amazon Appstore dostępnego w Microsoft Store. Dzięki temu nie będziesz musiał odciągać wzroku od komputera, by zagrać w swoje ulubione gry mobilne czy skorzystać ze swoich ulubionych aplikacji.



Opracowana z myślą o Androidzie aplikacja platformy TikTok uruchomiona w Windows 11. | Źródło: Microsoft



5. Funkcje ułatwiające produktywną pracę

Windows 11 posiada cały szereg funkcjonalności, które ułatwią Ci pracę czy też realizowanie szkolnych i studenckich projektów. Po pierwsze, na pasku zadań pojawił się skrót, który pozwala szybko tworzyć kolejne wirtualne pulpity i się między nimi przełączać. Na jednym pulpicie możesz na przykład otworzyć programy związane z pracą, a na innym związane z rozrywką.



Skrót pozwalający w Windows 11 na szybkie tworzenie nowych wirtualnych pulpitów i przełączanie się między nimi. | Źródło: mat. własne



Mamy też funkcje Snap Layouts i Snap Groups. Najedź wskaźnikiem na ikonę nałożonych na siebie kwadratów w prawym górnym rogu dowolnego programu, a pojawi się opcja przypięcia jego okna w wybranej części ekranu. Co najlepsze, aplikacje przypięte do wyznaczonych części ekranu mogą zostać zapisane jako grupa, którą można razem zminimalizować, a potem przywrócić. Windows 11 jest też zintegrowany z programem Microsoft Teams, co ułatwi Ci utrzymywanie kontaktu z współpracownikami i znajomymi.



Mamy też funkcje Snap Layouts i Snap Groups. Najedź wskaźnikiem na ikonę nałożonych na siebie kwadratów w prawym górnym rogu dowolnego programu, a pojawi się opcja przypięcia jego okna w wybranej części ekranu. Co najlepsze, aplikacje przypięte do wyznaczonych części ekranu mogą zostać zapisane jako grupa, którą można razem zminimalizować, a potem przywrócić. Windows 11 jest też zintegrowany z programem Microsoft Teams, co ułatwi Ci utrzymywanie kontaktu z współpracownikami i znajomymi.