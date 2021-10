Co słychać w sklepie z aplikacjami Huawei AppGallery? Możesz się zdziwić

Huawei stawia na bezpieczeństwo

Dobrze skrojony katalog aplikacji

Do komfortowego korzystania ze smartfonów potrzebne są nie tylko dobre podzespoły gwarantujące płynność działania urządzenia, ale również aplikacje, dzięki którym otrzymamy dostęp do ulubionych usług, sklepów czy rozrywki.Od dłuższego czasu Huawei dynamicznie rozwija swój autorski sklep z aplikacjami, który jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services. Przy okazji nadchodzącej, która odbędzie się już 21 października, postanowiłem sprawdzić, jak aktualnie wygląda oferta apek w tym miejscu.Warto przypomnieć, że twórcy Huawei AppGallery od początku tworzenia platformy priorytetowo traktowali kwestię ochrony prywatności, a ich celem jest budowanie wiarygodnego i bezpiecznego miejsca w sieci, które będzie pewnym źródłem pobierania aplikacji.AppGallery globalnie oferuje dostęp do ponad 141 tysięcy aplikacji zintegrowanych z HMS, a każdego miesiąca korzysta z niego ponad 550 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Z naszej perspektywy istotne jest, że w sklepie znajdziemy już. Użytkownicy z Polski mają do dyspozycji łącznie 34 000 apek.Odwiedzając AppGallery na smartfonach Huawei od razu w oczy rzuca się przemyślany interfejs podzielony na odpowiednie zakładki. Korzystając z ikon na dole ekranu możemy przejrzeć karty z promowanymi treściami, aplikacje, gry oraz zarządzać swoim kontem.Na pierwszym widoku otrzymujemy zatem dostęp do tego, co jest aktualnie na topie. Są tutaj też skróty do promocji i prezentów oraz popularne gry i aplikacje z różnych kategorii.Aby przeglądać aplikacje przejdź do zakładki o tej samej nazwie. Fajnie, że Huawei na pierwszym planie prezentuje najlepiej oceniane aplikacje, bowiem zazwyczaj szukamy tych jakościowych.Nie zabrakło oczywiście sensownie dobranych kategorii czy kolekcji katalogujących aplikacje o podobnym zastosowaniu.Przeglądając poszczególne kategorie widać, jak dużo uwagi poświęcono temu, aby użyteczne aplikacje były dostępne na smartfonach Huawei.Robisz często zakupy? Z pewnością korzystasz z Allegro, inPost, żaapka, Empik, Rossmann, AliExpress czy Lidl Plus - to tylko część aplikacji z tej kategorii.Podróżujesz lub dynamicznie poruszasz się po mieście? Docenisz SkyCash, Booking, moBILET, iTaxi, Bolt, itd.Nie zabrakło też topowych rozwiązań do zamawiania jedzenia, jak Pyszne.pl, KFC, Maczfit czy BURGER KING Polska.Oczywiście nie będę tutaj wymieniał wszystkich dostępnych aplikacji, bo jest ich naprawdę dużo, a Huawei aktywnie współpracuje z deweloperami, aby użytkownicy mieli dostęp do wszystkich niezbędnych na co dzień apek.Co jeżeli danej aplikacji nie ma jeszcze w AppGallery? W takiej sytuacji z pomocą przychodzi zintegrowana z aplikacją sklepu