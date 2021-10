Mozilla Firefox trafi do Microsoft Store jeszcze w tym roku

Dobre wieści.

Firefox wkrótce w Microsoft Store

„Microsoft złagodził w Microsoft Store ograniczenia, które skutecznie blokowały dostęp do tego sklepu przeglądarkom innych firm. Od lat opowiadamy za tym, aby użytkownicy mieli większy wybór i większą kontrolę nad systemem Windows 10.”

„Cieszymy się z wiadomości, że ich sklep jest teraz bardziej otwarty na inne firmy i aplikacje, w tym niezależne przeglądarki takie jak Firefox. Wierzymy, że zdrowszy Internet to taki, w którym ludzie mają możliwość wyboru spośród szerokiej gamy przeglądarek i silników przeglądarek. Firefox będzie dostępny w Microsoft Store jeszcze w tym roku.”

Podejście godne poszanowania

Z okazji debiutu Windows 11 Microsoft nie tylko kompletnie przeprojektował Microsoft Store, ale również zmienił swoje podejście do tego, jakie treści sklep ten może oferować. Gigant nie dość, że wpuścił do niego platformy pokroju Epic Games Store – które same specjalizują się w cyfrowej dystrybucji oprogramowania – to także przeglądarki internetowe inne niż Microsoft Edge i bazujące na własnych silnikach.Nie powinien dziwić fakt, że najbardziej z decyzji Microsoftu zadowolona jest Mozilla, która od zawsze optuje za różnorodnością przeglądarek dostępnych na rynku. Firma zapowiedziała właśnie, że jej przeglądarka Firefox – jedna z niewielu, które nie wykorzystuje silnika Chromium – trafi do Microsoft Store już pod koniec bieżącego roku., oświadczyła Mozilla.Cóż, trudno nie przyznać Mozilli racji. Ach, gdyby tylko przykład z niej i z Microsoftu wzięło Apple. W końcu, Apple ani myśli wpuszczać do App Store innych sklepów z aplikacjami i grami. Rzecz jasna, Apple zasłania się kwestią bezpieczeństwa użytkowników (mimo że urządzenia z iOS wcale nie są takie bezpieczne, jak próbuje wszystkim wmawiać), ale jasne jest, że chodzi tu o pieniądze.W niedalekiej przyszłości zapewne także inne przeglądarki niż Firefox pojawią się w Microsoft Store, mimo że póki co nie zostały dokonane w tej kwestii żadne zapowiedzi. Wątpię, by Google i wydawcy pozostałych przeglądarek mieli taką okazję przegapić.Rzecz jasna, przeglądarkę Firefox pobierzesz również z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Mozilla, fot. tyt. Canva