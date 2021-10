Windows 11 z paskiem zadań z Windows 10? Kolejny błąd nowego systemu

Tego jeszcze nie było.

Zgodnie z zapowiedziami Microsoftu, 5 października zadebiutował Windows 11. Rzecz jasna, całkiem sporo osób postanowiło nowy system na swoich komputerach zainstalować, i to nie tylko za pośrednictwem usługi Windows Update, ale również z pomocą udostępnionego przez giganta z Redmond asystenta instalacji . Niestety, nie w każdym przypadku proces ten był bezproblemowy.Okazuje się, że niektórzy użytkownicy, którzy zdecydowali się skorzystać z asystenta instalacji, skończyli na swoim komputerze z… dziwną hybrydą Windowsa 10 i 11. Mowa o hybrydzie zawierającej pasek zadań znany z Windows 10 i w której menu Start w ogóle nie działa. Próby interakcji z nim kończą się crashami lub kompletnym brakiem reakcji na działania użytkownika.Mastermind1703, jeden z użytkowników, który błędu doświadczył, podzielił się na Reddicie zrzutem ekranu ze swojego monitora. Pod jego postem pojawiło się wiele komentarzy osób, które również miały z nim do czynienia.Na razie nie jest jasne, co powoduje omawiany błąd. Microsoft z pewnością został o nim już powiadomiony, jednak póki co firma nie zapowiedziała jego naprawy. Dodam, że sama aktualizowałam system z pomocą asystenta i tego błędu nie doświadczyłam, a więc jego występowanie jest raczej wyjątkiem, niż regułą.Co istotne, jeżeli chcesz przerzucić się z systemu Windows 10 na system Windows 11, możesz to zrobić nie tylko za pośrednictwem usługi Windows Update czy asystenta instalacji. Microsoft udostępnił bowiem również plik ISO pozwalający na czystą instalację systemu Oczywiście, przed dokonaniem próby instalacji systemu Windows 11 na komputerze, wpierw sprawdź, czy komputer ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie próbować instalacji na niewspieranym urządzeniu ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Reddit, fot. tyt. mat. własne