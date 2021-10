Windows 11 obniża wydajność procesorów AMD Ryzen nawet o 15%

Uwaga, wstrzymajcie się z aktualizacją.

Windows 11 obniża wydajność procesorów AMD Ryzen

Już dwa dni minęły od premiery systemu Windows 11 i niestety po raz kolejny jesteśmy zmuszeni donieść Wam o błędzie związanych z tym oprogramowaniem. Dosłownie przed chwilą Ania informowała o tym, że drobny bug sprawia, że w Windows 11 pojawia się pasek zadań z Windows 10 . Tym razem sprawa jest znacznie poważniejsza. Na tyle poważna, że użytkownicy procesorów AMD Ryzen powinni wstrzymać się z bezpłatnym ulepszaniem Windows 10 do Windows 11.2 października donosiliśmy Wam, że domyślnie włączona funkcja VBS na nowych komputerach z Windows 11 zmniejszy liczbę klatek na sekundę w grach nawet o 28%. Omawiany dziś problem ma niemal identyczny wpływ na wydajność, ale dotyczy wyłącznie procesorów AMD Ryzen. Ostrzega przed nim firma AMD, która pisze na swojej stronie wsparcia technicznego, że liczba klatek na sekundę w grach eSportowych może zmniejszyć się. Firma AMD ogłosiła, że wszystkie jej procesory kompatybilne z systemem Windows 11 mogą cierpieć na obniżoną wydajność także w innych aplikacjach.AMD twierdzi, że usterki można podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, zmierzone i funkcjonalne opóźnienie cache L3 może wzrosnąć nawet 3-krotnie, co powoduje rzeczywiste i odczuwalne pogorszenie wydajności w grach i aplikacjach. Błąd wpływa na aplikacje wrażliwe na opóźnienia podsystemu pamięci, powodując 3-5% spadek wydajności. Ten problem powoduje również zmniejszenie wydajności o 10–15% we wzmiankowanych grach "eSportowych", co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że gry te są bardzo wrażliwe na wszelkie opóźnienia pamięci i pamięci podręcznej cache.Dodatkowo, poprawnie może nie działać też funkcja "preferowanego rdzenia" AMD, która kieruje aplikacje jednowątkowe do najszybszych dwóch rdzeni w układzie. AMD twierdzi, że tego rodzaju spadek wydajności może być bardziej zauważalny w procesorach z ośmioma lub więcej rdzeniami i wskaźnikiem TDP 65 W lub wyższym.Błędy dotyczą każdego procesora Ryzen obsługiwanego przez Windows 11. Oznacza to, że dotknięte są nimi układy Ryzen 2000, Ryzen 3000, Ryzen 4000 i Ryzen 5000. Ponadto problem dotyczy również wybranych procesorów AMD EPYC oraz niektórych nowszych chipów Athlon.Według doniesień zarówno AMD, jak i Microsoft szykują stosowne poprawki, które powinny pojawić się jeszcze pod koniec października. Dokładne daty ich udostępnienia nie zostały jeszcze podane.Źródło: AMD, Microsoft