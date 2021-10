Nie tylko „OK Google”. Asystenta Google aktywujesz głosowo także w inny sposób

Nadchodzą „szybkie zwroty”.

Korzystanie z Asystenta Google będzie przyjemniejsze

Google rozpoczęło testy „szybkich zwrotów” w Asystencie Google. Są to nowe sposoby na jego głosową aktywację w celu np. ustawienia alarmu czy odebrania połączenia. Nowość ma ulepszyć wrażenia płynące z użytkowania usługi. Na razie jednak dostępna będzie wyłącznie na smartfonach marki Pixel.Asystent głosowy od Google stanowi coraz popularniejszą i ciekawszą propozycję dla osób lubujących się w tego typu usprawnieniach. Aktywacja usługi poprzez mówienie „OK Google” bywa jednak dosyć irytująca – zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba to robić przy próbie wykonania najprostszych czynności. Jak się jednak okazuje, już niedługo nastąpi w tym aspekcie mała rewolucja.Część osób (m.in. redakcja 9to5google oraz XDA Developers) ujrzała u siebie nową sekcję w ustawieniach Asystenta Google. Jak wynika z opisu „Szybkich zwrotów” – mają one pozwolić na pominięcie mówienia „OK Google”, by pomóc z konkretnymi zadaniami. Którymi konkretnie?Cóż, na ten moment dostrzeżono wyłącznie dwie opcje. Użytkownik będzie mógł powiedzieć. Dodatkowo pojawi się możliwość powiedzenia. Mówimy więc o dosyć przydatnych funkcjach.Google jednak zaznacza, że. Przede wszystkim odebranie może nastąpić nawet wtedy, kiedy inna osoba wypowie słowo „odbierz” albo jeśli Asystent usłyszy podobną frazę. Stanie się to także w momencie, kiedy telefon jest wyciszony. Należy więc uważać.Redakcja XDA Developers zauważyła ponadto, że aplikacje Zegar oraz Telefon Google wzbogaciły się o powiadomienie przypominające o wdrożonej możliwości wykorzystania „szybkich zwrotów”. Wyświetlany będzieNie wiadomo jednak, kiedy wszyscy użytkownicy skorzystają z najnowszej funkcji. Trudno też określić moment jej wdrożenia do innych wersji językowych Asystenta oprócz angielskiej. Należy więc uzbroić się w cierpliwość.