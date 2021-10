Kalendarz Google ze świetną nowością. Spodoba się zwolennikom notatek

Warto się zainteresować.

Kalendarz Google ułatwi tworzenie i udostępnianie notatek

Źródło: Google

Notatki ze spotkań są jednym z najczęstszych przypadków użycia w Dokumentach i skutecznym sposobem na to, aby czas spotkań był dobrze wykorzystany. Jednak ich tworzenie, udostępnianie i późniejsze znajdowanie wymaga kilku podstawowych, powtarzających się czynności oraz przełączania się między Dokumentami i Kalendarzem. Funkcja notatek ze spotkania jest skrótem do tworzenia takich dokumentów za pomocą kilku szybkich kliknięć.

Kalendarz Google wzbogacił się o nową funkcję pozwalającą na szybkie tworzenie i udostępnianie notatek z konkretnych spotkań. Po wejściu w ich szczegóły pojawi się przycisk „Utwórz notatki” – kliknięcie spowoduje otworzenie usługi Dokumenty wraz z automatycznie wygenerowanym szablonem.Nie podlega dyskusji, że bycie dobrze zorganizowanym i przygotowanym na spotkanie nieco usprawnia życie i czyni je mniej stresującym. Niektórzy lubią mieć przy sobie notatki z najważniejszymi kwestiami, które muszą lub chcą poruszyć w trakcie wydarzenia. Jeśli należycie do tego grona, to Google właśnie zmierza Wam z pomocą.Mowa o wdrożeniu do Kalendarza Google opcji pozwalającej na. Nowość w formie dedykowanego przycisku będzie dostępna na ekranie tworzenia wydarzenia lub po wejściu w jego szczegóły. Po jej wybraniu zostaniemy przeniesieni do przeglądarkowej wersji Dokumentów Google – bezpośrednio do nowego pliku tekstowego wraz z automatycznie wygenerowanym szablonem.Zawierać on będzie, którą będzie można uzupełnić o najważniejsze informacje. Co więcej, jeśli otworzymy Dokumenty Google na własną rękę, to pojawi się opcja dodania tego samego szablonu poprzez wpisanie @ w dowolnym miejscu i wybranie stosownej pozycji z rozwijanego menu kontekstowego.Co równie ważne – takw formie pliku. Tę akcję wykonamy z poziomu dokumentu za pomocą widocznego po lewej stronie przycisku „udostępnij”.Dlaczego Google w ogóle zdecydowało się na wdrożenie tego typu funkcji? Koncern argumentuje to w następujący sposób:Nie da się ukryć, że ma to sens. Sama możliwość tworzenia notatek powinna być dostępna u wszystkich użytkowników do końca października.