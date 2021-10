Firefox Focus z dużą aktualizacją. Zmiany w wyglądzie i nie tylko

Przeglądarka stawiająca na prywatność w nowym wydaniu.

Firefox Focus, czyli prywatność na pierwszym miejscu

Firefox Focus 93 - nowości

Klasyczny Firefox to nie jedyna przeglądarka internetowa Mozilli. Firma oferuje też bowiem przeglądarkę Firefox Focus przeznaczoną na urządzenia z Androidem i iOS, która mocno stawia na prywatność użytkownika. Choć pod wieloma względami jest to aplikacja uproszczona, posiada cały szereg użytecznych funkcji. Na dodatek właśnie otrzymała ona dużą aktualizację, która odmieniła jej interfejs, logo i nie tylko.Czym tak właściwie charakteryzuje się Firefox Focus? Po pierwsze, jest to przeglądarka działająca zawsze w trybie incognito. Nie rejestruje ona historii przeglądania. Po drugie, Focus domyślnie blokuje wszystkie trackery na stronach internetowych, dzięki czemu zewnętrzne firmy nie zbierają żadnych informacji na nasz temat.Najnowsza wersja Firefoxa Focus – Firefox Focus 93 – charakteryzuje się nową ikoną. Biały lis został w niej zastąpiony fioletowym lisem i otacza od teraz glob w innym odcieniu. Po otwarciu aplikacji zauważysz zaś, ekran startowy został uproszczony, a pasek adresowy uwydatniony w stosunku do tła. Jeśli chodzi o kolorystykę wewnątrz aplikacji, ta zaczęła mocno stawiać na fiolet zamiast ciemnego różu.