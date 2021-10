Mapy Google zachęcą do wyboru najbardziej ekologicznej trasy

Ciekawa nowość.

Mapy Google zachęcą użytkownika do bycia bardziej ekologicznym

Teraz, oprócz wyświetlania najszybszej trasy, Mapy Google wyświetlają także tę, która jest najbardziej paliwooszczędna, jeśli nawet nie jest jednocześnie najszybsza. Wystarczy kilka stuknięć, aby zobaczyć względną oszczędność paliwa i różnicę czasu między tymi dwiema trasami i wybrać tę, która jest dla Ciebie najlepsza. Zawsze chcesz wybierać najszybszą trasę, bez względu na wszystko? Nie ma sprawy - wystarczy dostosować swoje preferencje w Ustawieniach.





Google zapowiedziało szereg nowości „sprzyjających środowisku” do Map. Przede wszystkim użytkownicy będą mogli wybrać najbardziej ekologiczną trasę, która niekoniecznie będzie najkrótsza, ale zoptymalizuje podróż pod kątem niższego zużycia paliwa. Ucieszą się także rowerzyści, gdyż nadchodzi specjalny tryb lite nawigacji.Gigant z Moutain View coraz częściej implementuje do Map Google nowości, które mają na celu. Teraz doczekaliśmy się ogłoszenia trzech ważnych funkcji – niedługo mają one zostać udostępnione publiczne, lecz wyłącznie na części rynków. O czym dokładnie mowa?Przede wszystkim o, które zostały zapowiedziane tak naprawdę już na początku tego roku. Dopiero teraz jednak Google jest gotowe, by wdrożyć nowy system routingu. Na samym początku zadebiutuje on w Stanach Zjednoczonych, lecz w 2022 roku jego zasięg poszerzy się również o Europę. Zasady działania funkcji są dosyć proste.Jak wynika z oficjalnego oświadczenia koncernu:Google tłumaczy, że. Można oczywiście z tym dyskutować, ale decyzja koncernu jest jak najbardziej dostosowana do współczesnych oczekiwań wielu organizacji, jak i użytkowników. Poza tym funkcja należy do w pełni opcjonalnych, więc raczej nikomu nie będzie wadzić.Nadchodzi równieżprzygotowana specjalnie dla rowerzystów. Nie da się bowiem ukryć, że Mapy Google mimo wszystko są przystosowane do podróży samochodem. Sam interfejs w innych przypadkach zdaje się być więc dosyć nieintuicyjny i momentami niezbyt zoptymalizowany. Niedługo się to zmieni.Specjalny tryb nawigacji pozwoli na zobaczenie ważnych szczegółów dotyczących trasy bez konieczności włączania ekranu. Dodatkowo na podglądzie pojawią się istotne informacje dotyczące np. czasu podroży czy różnic w wysokości trasy, co jest niezwykle istotnym udogodnieniem. Więcej na ten temat przeczytacie w osobnym wpisie Google nawiązało również współpracę z kolejnymi firmami odpowiedzialnymi za wynajem rowerów czy skuterów. Opcja wyświetlania dostępności poszczególnych punktów ze stacjami pojazdów pojawiła się już. Teraz rozszerzona zostaje ona o pięć kolejnych firm – Donkey Republic, Tier i Voi w Europie, a także Bird i Spin w USA.Konkretny termin wdrożenia powyższych funkcji do Map Google nie jest jeszcze znany. Widać jednak gołym okiem, że Google chce obecnie skupić się na opcjach przyjaznym środowisku i osobom poruszającym się nie tylko samochodem. Czy to dobrze? Nie nam oceniać.