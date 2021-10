Mapy Google otrzymają ulepszoną nawigację dla rowerzystów

Dobre wieści dla cyklistów.

Nawigacja „lite” dla rowerzystów

Mapy Google od dawna oferują tryb nawigacji przeznaczony specjalnie dla tych wszystkich osób, które zamiast wsiadać do auta wolą przemieszczać się rowerem. Niemniej, póki co nie różni się on zbyt mocno od tego, co oferuje nawigacja samochodowa aplikacji. Jak Google zapowiedziało, niebawem ma się to jednak zmienić.Jak wiadomo, nie każdy, kto wsiada na rower, montuje na jego kierownicy uchwyt przeznaczony na telefon. Całe mnóstwo osób, gdy wsiada na rower, chowa smartfon do kieszeni. Właśnie z myślą o takich osobach Google stworzyło dla rowerzystów tryb nawigacji „lite”.Na czym polega tryb nawigacji „lite”? Otóż, ten zamiast wyświetlać instrukcje jazdy zakręt po zakręcie, zawsze ukazuje użytkownikowi całą trasę. Należy jednak zaznaczyć, iż informuje on, w jaką ulicę w danym momencie ten ma skręcić. Wyświetla on też, kiedy rowerzysta dotrze na miejsce, jaki dystans pozostał mu do pokonania, a także jaką odległość pokona, jadąc pod górę, a jaką jadąc z górki.