Błąd w Windows 11 spowalnia połączenia sieciowe na kartach Intel Killer Wi-Fi

Windows 11 i błędy z kartami Intel Killer

Sprawdź, z jakiej karty sieciowej korzystasz

Premiera Windows 11 za nami. Od wczoraj każdy użytkownik Windows 10, którego komputer spełnia minimalne wymagania systemu Windows 11 , może pobrać darmową aktualizację do nowej wersji systemu. Trudno jednoznacznie ocenić, czy warto robić to już teraz - na przestrzeni kolejnych tygodni z pewnością usłyszymy o wielu błędach, trapiących osoby korzystające z najnowszego wydania OS-u, rozwijanego przez firmę Microsoft. Jeżeli jesteście już zdecydowani na bezpłatne ulepszenie, sprawdźcie czy nie korzystacie z karty sieciowej Intel Killer Wi-Fi. Dlaczego?Microsoft ostrzega, że bug w Windows 11 może powodować problemy z urządzeniami wyposażonymi w karty sieciowe Intel Killer. Ze względu na występujący "problem ze zgodnością", niektóre urządzenia mogą odrzucać pakiety protokołu UDP (User Datagram Protocol) "w pewnych sytuacjach", co wiąże się ze spadkami transferów lub nawet niemożliwością wczytania niektórych stron internetowych, kłopotami związanymi z przesyłaniem strumieniowym lub graniem w gry sieciowe. Problem ten dotyczy przede wszystkim oprogramowania sieciowego Killer, które jest instalowane jako część pakietu sterowników z tymi urządzeniami sieciowymi.Firma Microsoft pracuje już nad poprawką, którą planuje udostępnić w ramach październikowej aktualizacji zabezpieczeń, planowanej na 12 października 2021 roku.Jak sami widzicie, być może niegłupim pomysłem jest czasowe wstrzymanie się z aktualizacją systemu do Windows 11.Możesz łatwo zweryfikować, czy Twój komputer dysponuje kartą sieciową Intel Killer, przechodząc do Menedżera urządzeń. Kliknij prawym przyciskiem myszy na menu Start, wybierz Menedżer urządzeń i przewiń do Urządzenia sieciowe. Każda karta sieciowa Intel Killer Wireless powinna być oznaczona nazwą Killer, na przykład Killer E2600.Źródło: Microsoft