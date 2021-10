OPPO zapowiedziało globalną premierę ColorOS 12

Nowy system w drodze.

ColorOS 12 - plan aktualizacji

W ślad za prezentacją Google, która odbyła się 4 października br., OPPO ogłosiło premierę globalnej wersji systemu ColorOS 12, który bazuje na platformie Android 12 . Z nowego system mogą już korzystać użytkownicy modelu Find X3 Pro w Indonezji i Malezji.Prezentacja wersji globalnej ColorOS 12 odbędzie się 11 października, o godzinie 11:00 polskiego czasu. OPPO zaprezentuje działanie systemu, jego nowe funkcje oraz poda daty aktualizacji urządzeń do najnowszej wersji ColorOS. Event online będzie można obejrzeć w tym miejscu.OPPO planuje objąć procesem aktualizacji możliwie największą liczbę użytkowników, co oznaczać będzie finalnie ponad 110 różnych modeli, i ponad 150 milionów użytkowników na całym świecie. Producent deklaruje, że będzie to najszybsza i najszerzej dostępna aktualizacja ColorOS w historii OPPO.Po raz pierwszy OPPO wprowadza także nową politykę aktualizacji. Dla urządzeń OPPO wypuszczanych od 2019 roku firma zagwarantuje trzy duże aktualizacje Androida dla serii Find X, dwie dla serii Reno/F/K oraz jedną w niektórych modelach serii A. Ponadto seria Find X/Reno/F/K otrzyma przez cztery, a seria A przez trzy lata aktualizację łatek bezpieczeństwa.Źródło: OPPO