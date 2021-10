Netflix wprowadza losowe odtwarzanie także na Androidzie

W końcu.

Jego kliknięcie spowoduje wybranie przez algorytm filmu/serialu z biblioteki platformy i możliwość obejrzenia produkcji lub poszukanie następnej. Oczywiście przedstawiane propozycje będą przedstawiane w oparciu o nasze zainteresowania czy wcześniej odtwarzane tytuły. Na razie jednak dostępność funkcji ograniczona zostanie do Netflixa na Androida. Posiadacze sprzętów mobilnych od Apple muszą poczekać jeszcze kilka miesięcy.„Fast Laughs” z kolei od marca jest dostępne na iPhone’y., lecz wyłącznie w kilku państwach. Na liście znajdują się Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Irlandia, Indie, Malezja, Filipiny oraz Wielka Brytania. Na naszą kolej musimy jeszcze nieco poczekać.

Sama funkcja polega na losowym wyświetlaniu krótkich i śmiesznych ujęć z sitcomów, seriali komediowych czy kabaretów. Użytkownik może bez końca przesuwać palcem w dół lub w górę, by znaleźć coś śmiesznego. Jeśli dany klip się spodoba, to można bez problemu dodać pełną produkcję do sekcji „Moja lista”.Możliwe więc, że Netflix rozpocznie jej wdrażanie dopiero za kilka dni/tygodni. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.