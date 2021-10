Epic Games Store z własnym systemem osiągnięć. Trochę musieliśmy na to poczekać

Podstawowa funkcja trafia do usługi.

Osiągnięcia w końcu nadchodzą do Epic Games Store

Źródło: Epic Games

Brąz: od 5 do 45 XP

Srebro: od 50 do 90 XP

Złoto: od 100 do 200 XP

Platyna: 250 XP

Źródło: Epic Games

Epic Games Store zapowiedział własny system osiągnięć. Jedna z najbardziej wyczekiwanych i podstawowych funkcji zadebiutuje na platformie już w przyszłym tygodniu. Na samym początku wspierać ją będzie wyłącznie kilka gier od deweloperów będących partnerami tego cyfrowego sklepu.Nie da się ukryć, że Epic Games Store nie należy do usług obfitych w przydatne funkcje. Nie można zaprosić znajomych z poziomu gry, ani też dodać produkcji do koszyka. Samo działanie platformy również pozostawia wiele do życzenia. Regularnie jednak wprowadzane są aktualizacje mające nieco poprawić ten stan rzeczy. Jedna z nich pojawi się za kilka dni i wraz z nią przybędą Epic Achievements.Jest to system osiągnięć działający na podobnej zasadzie do tego obecnego chociażby na Steamie.według stopnia trudności. Za zdobycie każdego z nich przyznawana jest adekwatna liczba punktów doświadczenia:Aktualny stan „rozwoju” zobaczymy w dedykowanej sekcji. Na samym początku pojawi się ona jednak w dosyć okrojonej formie, Epic Games zapowiada jej stopniowe ulepszanie. Warto też pamiętać, że nie od razu wszystkie gry otrzymają wsparcie dla Epic Achievements.W pierwszej kolejności z tego dobrodziejstwa skorzystają następujące tytuły:oraz. Więcej produkcji ma zostać dodanych na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy, kiedy deweloperzy zaznajomią się ze sposobem działania nowości.Nie należy zapominać jednak, że. Jest on jednak w pełni zależny od deweloperów i niezbyt przystępny dla użytkownika. Jeśli jednak graliście w jakąś grę z osiągnięciami i jej twórcy zdecydują się w przyszłości na obsługę Epic Achievements, to Wasz postęp zostanie podobno przeniesiony, a punkty doświadczenia stosownie doliczone.Źródło i foto: Epic Games