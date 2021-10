Windows 11 jest nowoczesny? To patrz na to

Microsoft, błagamy...



Windows 11 na pierwszy rzut oka prezentuje się fenomenalnie. Nowy styl Mica, zaoblone rogi okienek, odświeżone (choć



Microsoft, mieliście jedno proste zadanie

Microsoft pracuje nad usunięciem klasycznego Panelu Sterowania już od momentu premiery Windows 10. To właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy, że firma z Redmond chce zastąpić ten model interfejsu nowocześniejszą aplikacją Ustawienia. Od premiery Windows 10 minęło dziewięć długich lat, a Panel Sterowania o wyglądzie przypominającym jeszcze 2007 roku jak gdyby nigdy nic straszy użytkowników Windows 11.



Microsoft pracuje nad usunięciem klasycznego Panelu Sterowania już od momentu premiery Windows 10. To właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy, że firma z Redmond chce zastąpić ten model interfejsu nowocześniejszą aplikacją Ustawienia. Od premiery Windows 10 minęło dziewięć długich lat, a Panel Sterowania o wyglądzie przypominającym jeszcze 2007 roku jak gdyby nigdy nic straszy użytkowników Windows 11.





Nie zrozumcie mnie źle, czasem sam korzystałem do niedawna z Panelu Sterowania, bo... bo byłem do tego przyzwyczajony. Jego oldschoolowa szata graficzna pasuje jednak do systemu Windows 11 jak pięść do nosa. Ale hej, w Windows 10 znaleźć da się ikony pamiętające czasy



Klasyczny panel sterowania użytkownicy Windowsa odwiedzają m.in. po to, aby przejść z niego do starego menu Programy i funkcje. Za każdym razem gdy to robią, mają zapewne świadomość istnienia nowocześniejszego elementu interfejsu o nazwie Aplikacje i funkcje. Oba te mechanizmy koegzystowały w Windows 10 i są obecne równolegle w Windows 11. Po co? Chyba wyłącznie po to, aby wprowadzać zamieszanie.





Stare menu Programy i funkcje w Windows 11. | Źródło: mat. własny Panel sterowania wciąż obecny w Windows 11. | Źródło: mat. własnyNie zrozumcie mnie źle, czasem sam korzystałem do niedawna z Panelu Sterowania, bo... bo byłem do tego przyzwyczajony. Jego oldschoolowa szata graficzna pasuje jednak do systemu Windows 11 jak pięść do nosa. Ale hej, w Windows 10 znaleźć da się ikony pamiętające czasy Windows 95 . Być może szefostwo producenta po prostu lubi takie retro nawiązania?Klasyczny panel sterowania użytkownicy Windowsa odwiedzają m.in. po to, aby przejść z niego do starego menu Programy i funkcje. Za każdym razem gdy to robią, mają zapewne świadomość istnienia nowocześniejszego elementu interfejsu o nazwie Aplikacje i funkcje. Oba te mechanizmy koegzystowały w Windows 10 i są obecne równolegle w Windows 11. Po co? Chyba wyłącznie po to, aby wprowadzać zamieszanie.Stare menu Programy i funkcje w Windows 11. | Źródło: mat. własny