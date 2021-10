Przerwałeś oglądanie YouTube na telefonie? Teraz wznowisz je w przeglądarce

Przydatna nowość.

YouTube ułatwi przełączanie się między platformami

YouTube testuje rozszerzenie funkcji „kontynuuj oglądanie”. Osoby oglądające materiał na telefonie będą mogły dokończyć ten proces w wersji przeglądarkowej serwisu. Przełączenie się pomiędzy urządzeniami poskutkuje wyświetleniem specjalnego miniaturowego odtwarzacza pozwalającego na wznowienie filmu.Obecnie. Opcja ta działa niekoniecznie działa perfekcyjnie, ale zasadniczo jest obecna. Teraz osoby odpowiedzialne za platformę zdecydowały się na rozszerzenie jej funkcjonalności o coś nieco bardziej przydatnego, lecz czasami irytującego.Jeśli oglądacie film na smartfonie z systemem Android lub iOS i zdecydujecie się na przejście do przeglądarkowej wersji YouTube, to powita Was nowość.Obecna będzie tam również opcja „Kontynuuj oglądanie”, której kliknięcie spowoduje przejście do trybu pełnoekranowego i wznowienie filmu.Na razie. Nie da się jednak ukryć, że mówimy o dosyć ciekawej nowości, która zdecydowanie przyspiesza proces przełączania się pomiędzy urządzeniami. Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie zostanie udostępniona publicznie. Osobiście jeszcze jej nie dostrzegłem.Źródło: 9to5google / Foto. pixabay.com (@claudid)