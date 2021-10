Koncept pokazuje, jak powinno wyglądać Menu Start w Windows 11

Szkoda, że tak nie wygląda.

Nowe menu Start w Windows 11 podzieliło użytkowników komputerów osobistych na zwolenników oraz zagorzałych przeciwników zmodernizowanego interfejsu. Nie chodzi tutaj tylko o centralne położenie tego elementu systemowego (bo to akurat można zmienić), ale samą stylistykę i ergonomię, która dla wielu okazała się po prostu nietrafiona. A co by było, gdyby UI wyglądało tak, jak na koncepcie autorstwa Gusion Claude?W Windows 11 Microsoft zrezygnował w menu Start ze znanych z systemu Windows 8 i 10 animowanych kafelek Live Tile na rzecz prostszego widoku ikon aplikacji i elementów proponowanych. Zrobiono ponoć w ten sposób, bo interfejs z Windows 10 był zbyt skomplikowany dla zwykłych użytkowników. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ktoś ze zmianami poszedł odrobinę za daleko. A gdyby tak......dało się wypracować inne rozwiązanie? Znaleźć kompromis, który usatysfakcjonowałby zarówno początkujących i zaawansowanych użytkowników? Osoby lubiące minimalizm, ale też ceniące sobie funkcjonalność? Wygląd Menu Start zaprojektowanego w myśl tych zasad postanowił na swoich renderach zaprezentować Gusion Claude.

Koncept menu Start w Windows 11. Piękny, prawda? | Źródło: Gusion ClaudeWystarczyło usunąć niekonfigurowalny boks elementów rekomendowanych i zintegrować z menu Start widżety, aby wszystko nabrało nieco więcej kolorytu od propozycji Microsoftu. Wizja Claude'a wypełnia lukę między elegancką prostotą systemu Windows 11 a konfigurowalnym i utylitarnym projektem charakterystycznym dla systemu Windows 10. Wiele aplikacji nie potrzebuje Live Tiles, ale animowane kafelki dla programów Pogoda, Zdjęcia i Kalendarz wyglądają fenomenalnie.A tak to wygląda teraz... | Źródło: mat. własnyNie wiem co najbardziej denerwuje mnie w nowym menu Start Windows 11. Wydaje mi się, że jest to absolutny brak możliwości konfiguracji, być może także toporny interfejs, przywodzący mi na myśl Chrome OS. Gdybym mógł zmienić ten element UI na zaproponowany przez Gusion Claude'a, zrobiłbym to w ciemno.A jak wyglądają Wasze spostrzeżenia na temat menu Start w Windows 11? Podoba się, czy?...Źródło: Gusion Claude via Windows Central